Jared Leto sufre impresionante cambio físico durante su preparación para la película ‘Tron 3’. (FOTO)

El actor Jared Leto dio muestra de cómo ha avanzado en su preparación dentro del gimnasio para la película Tron 3, que está próxima a ser una realidad.

Fue en el pasado mes de agosto que se dio a conocer que la cinta Tron 3 estaría en proceso de desarrollo bajo la dirección de Garth Davis.

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Como es sabido, Jared Leto será el protagonista del rodaje; incluso, ya dio señales de que se encuentra muy emocionado y listo para comenzar con esta aventura.

Y es que el también productor musical demostró que está haciendo cambios en su físico para lucir su mejor forma durante la cinta.

Por ello, se ha sometido a una estricta rutina de ejercicios que ya comenzó a surtir efectos en su anatomía.

Ésto se pudo apreciar en una de sus publicaciones en Instagram, donde compartió una foto de él luciendo unos brazos más musculosos con una playera de tirantes.

“Comenzando el entrenamiento de Tron 3… ¿te unes a mí?”, escribió el actor como pie de foto de la publicación, que causó sensación entre sus millones de seguidores en la red social.

Al parecer, el impresionante cambio físico que lleva hasta ahora Jared Leto ha sido del agrado de sus fans, quienes de inmediato lo llenaron de miles de ‘me gusta’ y comentarios donde hablan de lo mucho que esperan verlo en acción.

Tron 3

Hasta ahora, no se ha revelado el título completo de la película; sin embargo, en una publicación anterior de Instagram el actor dejo entrever que sería Tron: Ares, aunque nada quedó confirmado, ya que de inmediato borró el post.

Tampoco se han dado detalles sobre la trama de la historia, por lo que los medios especializados en cine consideran que deberá continuar con los eventos de Legacy, en los que se haría posible que los habitantes del mundo virtual lleguen a la Tierra, provocándose así una guerra contra los humanos.

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