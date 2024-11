¡Las secuelas dominaron Hollywood! Las 10 mejores películas de 2024

¿Has escuchado o pensado alguna vez en la frase “las segundas partes nunca fueron buenas”? Pues el 2024 ha decidido demostrar que no es verdad y que las segundas, las terceras, incluso las cuartas partes pueden ser de las mejores e incluso de las películas más taquilleras del año.

Así como lo lees, las diez películas más taquilleras del año forman parte de una franquicia y son consideradas secuelas. A muchos les preocupa que este fenómeno se deba a que los creadores de Hollywood ya no tienen buenas ideas.

Las mejores películas de 2024: Las secuelas la rompen en taquilla

Aunque hay muchas sagas icónicas en el cine, es raro ver que una secuela la rompa y se convierta en una de las mejores películas del año. Pero este 2024, es la primera vez en 50 años, que las 10 películas más taquilleras del año sin secuelas de algún tipo.

A continuación te presentamos las películas que todos quisieron ver este año (hasta el día de hoy):



‘Intensamente 2': 1,698 millones de dólares ‘Deadpool y Wolverine': 1,337 millones de dólares ‘Mi villano favorito 4': 968 millones de dólares ‘Duna parte Dos': 714 millones de dólares ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio': 571 millones de dólares ‘Kung Fu Panda 4': 547 millones de dólares Venom: El Último Baile’: 456 millones de dólares ‘Beetlejuice': 451 millones de dólares ‘Bad Boys: Ride or Die’: 404 millones de dólares ‘El Reino del Planeta de los Simios’: 397 millones de dólares

Y esto no es todo, hay más secuelas que lograron sobresalir este año, entre ellas están Gladiador 2 y Alien: Romulus, las cuales no solo han llevado a un gran número de fanáticos a las salas, sino que la crítica ha quedado impresionada. Una que no fue tan afortunada fue el “Joker 2" sin embargo, fue una de las más esperadas del año.

También te puede interesar: ¡No podemos esperar más! Presentan el teaser oficial de Lilo y Stitch live action