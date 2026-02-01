Este fue el mensaje que publicó Gerardo Taracena antes de morir

¡Una muerte que ha sorprendido a la farándula! El 31 de enero de 2026 se anunció el inesperado fallecimiento de Gerardo Taracena , un actor mexicano que se había destacado por participar en múltiples producciones; una de las más conocidas fue sin duda ‘Apocalypto’.

La noticia ha generado mucho ruido en las redes sociales, generando que miles de seguidores enviaran sus comentarios de despedida y condolencias para el artista. Es así que te vamos a detallar cuál fue el último mensaje que publicó antes de morir.

¿Qué le pasó a Gerardo Taracena?

Al entrar a su cuenta de Instagram, podemos ver que Gerardo Taracena subió una foto de él, donde detalla que se trata de una imagen antigua del 2004, donde se encontraba en el Monumento del Holocausto en Berlín. En el mensaje detalla que él se encontraba dando funciones de la puesta en escena ‘¿Dónde estará esta noche?’.

Por otra parte, en su cuenta de X (antes Twitter), vemos que el último mensaje que subió antes de morir fue un post que dice lo siguiente: “¿Por qué nadie les dice a los gringos: Disfruten lo votado? ¿Y aquí sí?”. Haciendo alusión a todos los conflictos políticos que se encuentran atravesando los ciudadanos estadounidenses con el mandatario Donald Trump. La publicación se hizo el 22 de enero del presente año.

Ambas publicaciones que hizo el artista se han llenado de comentarios de seguidores y fans, quienes lamentan los hechos, resaltando su gran talento en la actuación y los papeles emblemáticos que realizó a lo largo de su carrera.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena es un actor originario de la CDMX que nació en 1970, quien estudió en el Centro Universitario de Teatro. Aunque desde 1994 ya estaba activo en el mundo de la actuación y el teatro, fue hasta el 2006 que fue ampliamente reconocido, puesto que participó en la emblemática película de ‘Apocalypto’ de Mel Gibson, interpretando al personaje de ‘Ojo Medio’.

Desde entonces su nombre se ha logrado mantener en el mundo del cine y la televisión, destacándose por interpretar a Pablo Acosta en la serie de ‘Narcos: México’. Antes de morir , se desconocía si padecía algún tipo de padecimiento de salud, por lo que se espera que en los próximos días se dé a conocer qué fue lo que pasó.