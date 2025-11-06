¿Quién es Jaafar Jackson? Conoce TODO sobre el sobrino de Michael Jackson, quien le dará vida en su próxima película

Universal en conjunto con Lionsgate POR FIN nos dieron un adelanto de 'Michael' la película que tocará y nos llevará por la vida de Michael Jackson, el rey del pop y uno de los artistas más famosos y queridos de la historia de la música. Después de varios meses llenos de expectativa donde se anunciaron retrasos, segundas partes y un escenario medio incierto para la cinta, ya pudimos ver a Jaafar Jackson caracterizado como su tío.

Jaafar Jackson: todo lo que debes conocer del "nuevo Michael Jackson"

Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, Jermaine es uno de los hermanos mayores de Michael Jackson. Jaafar nació el 25 de julio de 1996, al día de hoy tiene 29 años e influenciado por uno de los legados familiares más pesados e importantes de la industria musical, él también se adentró a explorar ese mundo.

Desde los 12 años canta y sabe tocar el piano, y en el 2019 lanzó su primer sencillo: "Got Me Singing", el cual iba a formar parte de su álbum "Famous", sin embargo este disco nunca salió a la luz, estaba mapeado a estrenarse el 25 de julio del 2019.

Si bien su carrera no lo ha llevado a una popularidad ni siquiera comparable a la fama de sus tíos y padre, ahora que ha sido seleccionado y mostrado como Michael Jackson para la biopic de su tío todos los ojos están encima de él, sobre todo admirando el parecido físico que tiene con el rey del pop. Jaafar contó con cientos de ensayos guiados por coreógrafos profesionales y coaches de voz para poder hacer la mejor interpretación posible de Michael Jackson.

'Michael' esto fue lo que se vio en el tráiler

El primer tráiler de 'Michael' tiene algunas pistas de lo que podremos disfrutar en la biopic del cantante: Un Michael Jackson joven en el estudio de grabación, él presentándose ante millones de personas, asistentes a sus conciertos desmayados por la emoción y siendo sacados por el personal de seguridad.

"Descubre el nacimiento de un rey" es el slogan que vemos en este primer adelanto, donde además podemos ver a los Jackson 5, por lo que podemos intuir que 'Michael' nos mostrará el ascenso del cantante hasta convertirse en el fenómeno internacional que es hasta ahora. Además sabemos que la película traerá consigo una curación de las canciones más importantes de Michael Jackson.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson?

'Michael' llegará a los cines el 24 de abril de 2026, y muchos ya no podemos esperar de la emoción que nos causa ver la historia del rey del pop en la pantalla grande.