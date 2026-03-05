¿Bruno Mars es hijo de Michael Jackson? Estas son las teorías que han dado mucho de qué hablar sobre su parentesco

Este jueves Peter Gene Hernández, mejor conocido como Bruno Mars ha anunciado una serie de conciertos en el recinto que él mismo inauguró: El Estadio GNP de la Ciudad de México despertando la euforia de todo su público mexicano que siempre quiere más y más.

Dentro de todo el furor por Bruno, ha regresado la teoría que señala que el cantante en realidad sería hijo de la leyenda Michael Jackson, especulación que ha rondado bastante la carrera del intérprete de “When You Smile” y que ha intrigado a todos los fanáticos de ambos astros del pop.

¿Bruno Mars es hijo de Michael Jackson?

Esta teoría sobre la relación familiar entre Michael Jackson y Bruno Mars van por varias similitudes entre ambos artistas, siendo los dotes para cantar y bailar que posee el hawaiiano, mismos que recuerdan mucho al intérprete de "Thriller".

Cabe recordar el verdadero nombre de Bruno, el cuál es Peter, tal como el personaje favorito de Michael, Peter Pan... Por allá del año 1985, en medio de su furor mundial, múltiples medios aseguraban que Michael Jackson tenía un hijo recién nacido “no reconocido” y aunque dicho rumor nunca ha podido ser confirmado, mucha gente especuló sobre la canción “Billie Jean”, en realidad narraba una historia propia en la que negaba tener un hijo.

Coro de Billie Jean: “Billie Jean no es mi amante, ella solo es una chica que dice que yo soy el único, pero el niño no es mi hijo”, y aunque la canción fue publicada en 1982 y Mars nació en 1985, los fans unieron esta versión.

Además de esto, Bruno Mars firmó con la disquera Atlantic Records en 2009, el mismo año de la muerte de Michael, lo que muchos interpretaron como “un pase de lagado” dentro del pop mundial.

Un detalle más que algunos fanáticos han comparado es su parecido físico y lo reservado que Bruno ha sido respecto a sus orígenes y su familia, aunque esto nunca se ha llegado a comprobar.

¿Cuándo son los conciertos de Bruno Mars en México?

Estas presentaciones llegan como parte de su gira ‘The Romantic Tour’, con la que hará promoción a su nuevo disco, mismo que ha publicado tras 10 años de espera, donde el pop ciertamente ha pasado por mucha incertidumbre.

Bruno Mars estará presentándose en la Ciudad de México los próximos 3,4, 7 y 8 de diciembre de este 2026, en lo que promete ser uno de los mejores eventos del año.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Bruno Mars en la Ciudad de México?

Se ha confirmado que la preventa bancaria para esta serie de conciertos será el próximo miércoles 11 de marzo en punto de las 11:00 AM y la venta general el jueves 12 al medio día.