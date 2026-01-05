Muere actriz de “Scary Movie”, inesperadamente y sin causa clara del fallecimiento

Comenzamos el año con una noticia triste para quienes tienen un lugar muy especial en su corazón para la primera entrega de "Scary Movie". Murió la fisicoculturista Jayne Trcka, quien interpretó a la entrenadora "Miss Mann" en la entrega inicial de la saga de comedia.

De acuerdo con el portal TMZ, a partir de una confirmación del hijo de la fisicoculturista, el fallecimiento ocurrió el 12 de diciembre pero no se había dado a conocer hasta ahora. La muerte también ha sido confirmada por autoridades de salud en San Diego, California, según el periódico Daily Mail.

No se ha aclarado cuál fue su causa de muerte, pero Jayne Trcka no tenía enfermedades o condiciones médicas de las que se supiera con anterioridad.

|Crédito: Getty Images

Quién era Jayne Trcka, la actriz de "Scary Movie" que murió

Originaria de Saint Paul, Minnesota, Jayne Trcka tenía 62 años al momento de su muerte. Era una fisicoculturista respetada que tuvo apariciones en varias publicaciones especializadas en esta disciplina, como Flex, MuscleMag International y Women's Physique World.

Se dio a conocer durante la década de los 80 en el mundo del fisicoculturismo, considerada la era dorada para esta disciplina. Sin embargo, alcanzó su mayor fama internacional a partir de su debut en la actuación con "Scary Movie" ; apareció únicamente en un par de escenas como un personaje secundario, pero por el estatus que la saga de comedia ha alcanzado en las últimas dos décadas, su huella en aquella cinta es imborrable.

Estrenada en el verano del año 2000, "Scary Movie" tuvo un presupuesto aproximado de 19 millones de dólares y ganó más de 157 millones de dólares en Estados Unidos; a nivel mundial, su taquilla fue superior a 278 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo.

También tuvo papeles en los programas de comedia "The Drew Carey Show" y "Whose Line Is It Anyway?", que a nivel internacional no tuvieron la misma resonancia que "Scary Movie" . En los últimos años se dedicaba a las bienes raíces, según se sabe.

