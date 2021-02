‘Scary Movie': Estas son las curiosidades más extrañas y divertidas de la icónica película dosmilera.

‘Scary Movie’ se convirtió en una de las películas más famosas a principios de los 2000, pues llegó al corazón de muchas personas debido a sus icónicas referencias a otras cintas noventeras.

Los directores David Zucker, Malcolm D. Lee y Keenen Ivory Wayans, tomaron referencias de otros aterradores filmes para crear una graciosa saga que trascendería con el paso del tiempo.

‘I Know What You Did Last Summer’, ‘Scream’, ‘The Haunting’, ‘The Exorcist’ y muchas otras cintas fungieron como objeto de inspiración para crear un proyecto parodiando los clichés más populares de la televisión.

La comedia y múltiples momentos de diversión no faltaron en las cinco películas de ‘Scary Movie’, donde se crearon cómicas escenas inspiradas en personajes legendarios como ‘Linda Blair’ y hasta la famosa mujer de cabello negro en ‘El Aro’.

‘Scary Movie’ continúa dando de qué hablar entre las nuevas generaciones, quienes se inspiran en personajes noventeros para vestir y hasta para crear videos en TikTok.

Te presentamos algunos datos curiosos de ‘Scary Movie’ que todo fanático de hueso colorado debe conocer.

El personaje de ‘Drew’, interpretado por Carmen Electra, fue uno de los más graciosos de la cinta de comedia. La sensual rubia se convirtió en el cliché de la clásica mujer americana; sin embargo, este papel fue inspirado en el ícono Drew Barrymore.

Keenen Ivory Wayans, director de ‘Scary Movie’, realizó un cameo que muy pocas personas notaron. El creador interpretó a un esclavo en ‘Amistad 2', tráiler que apareció en el minuto 55 del filme.

Jared Leto rechazó el papel de ‘Bobby’, pues prefirió tomar el proyecto ‘Réquiem Por Un Sueño’ junto a Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Ellen Burstyn y muchos actores más.

El papel de ‘Bobby’ fue retomado por Jon Abrahams, quien enamoró a millones de mujeres con sus brillantes ojos azules.



La entrada de la guapísima ‘Drew’ a su casa, se convirtió en una de las escenas más icónicas de la cinta. Por si fuera poco, algunos cinéfilos notaron un poster de ‘Scream’ en los pasillos del hogar. Sin duda, un excelente guiño a las películas de terror que inspiraron a la producción.

‘Scary Movie’ no solo realizó parodias a icónicos filmes de terror, pues también aparecieron algunas burlas a comerciales más clichés de la televisión estadounidense.

En el minuto 40 de la película, los productores añadieron una parodia del comercial de cerveza titulado ‘True’ (1999).

