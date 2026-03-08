MUERE actriz de Ghostbusters y Charles in Charge, a los 65 años de edad

La actriz de los Ghostbuster y de Charles in Charge, Jennifer Runyon murió a los 65 años de edad; esta triste noticia la dio a conocer su familia a través de una publicación en Facebook, donde escribieron: “El viernes pasado (6 de marzo de 2026), por la noche, nuestra querida Jennifer falleció. Fue un viaje largo y difícil que terminó con ella rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra querida Jenn”.

Hasta el momento no se sabe la causa de la muerte de la actriz Jennifer Runyon, pero de acuerdo con lo que se puede leer en el mensaje de su familia, se puede pensar que la protagonista de Ghostbuster habría luchado contra una enfermedad por mucho tiempo.

¿Quién era Jennifer Runyon?

Esta actriz nació el 1 de abril de 1960 en Chicago Illinois, y es hija del famoso presentador, Jim Runyon, su madre era Jane Roberts. A lo largo de su carrera en el séptimo arte y en la pantalla chica, tuvo más de 40 créditos a su nombre, sin embargo, se retiró de la actuación en el 2007, sin embargo, regresó para tener un papel en el 2016 en una película de horror llamado “Terror Tales”, y en el 2020 participó en “Gunfight at Silver Greek” con un papel protagonista.

Jennifer Reunión fue parte de los protagonistas de la famosa cine de los Ghostbusters que se estrenó en 1984, de igual manera tuvo un protagónico como Gwndolyn Pierce en una de las comedias más emblemáticas de todos los tiempos, “Charles in Charge”, así como en la telenovela “Another World” y en series como: “Quantum Leap y “Murder, She Wrote”.

En 1988 pudo darle vida a Cindy Brady en la película “A Very Brady Christmas”, para 1988 protagonizó “The In Crowd” y además dirigió “Quantum Leap”. Pudo tener el papel principal en la cinta “18 Again”, y fue una de las estrellas en “Murder, She Wrote”, “Beberly Hills 90210” y en “A Man Called Sarge”.