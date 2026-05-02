Los mejores 7 estrenos de HBO para mayo 2026: películas de romance, terror y suspenso para maratonear en casa

Para quienes amamos un buen fin de semana para maratonear, cada inicio de mes es emocionante descubrir cuáles serán las nuevas películas que podremos ver en casa. Estos son los mejores estrenos de HBO para mayo 2026.

7 películas de estreno en HBO para mayo 2026

1. "Cumbres borrascosas"

Este 1° de mayo ya está disponible la adaptación que la directora Emerald Fennell hizo del clásico "Cumbres borrascosas". Sabemos que la película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi generó mucha polémica en redes sociales, pero es momento de que la veas para que decidas si te dejas llevar por esta visión romántica o de plano no es lo tuyo.

2. "Him: El elegido"

|Crédito: Universal

Si estás en mood de una película tensa, perturbadora y de mucho suspenso, esta podría ser tu mejor elección este mes. Producida por Jordan Peele, trata de un prometedor jugador de futbol americano que, tras sufrir una lesión cerebral, se vuelve pupilo de un quarterback retirado que le ofrece convertirlo en leyenda. Disponible el 15 de mayo.

3. "La cabra que cambió el juego: Goat"

|Crédito: Sony

Otro estreno centrado en el deporte, pero esta vez con un formato de animación y con un enfoque de comedia; trata sobre "Will", una cabra que está dispuesta a demostrar que ningún sueño es demasiado grande para lograr. En esta película trabajaron los mismos artistas detrás de "KPop Demon Hunters". Disponible el 15 de mayo.

4. "Terrifier 3"

|Crédito: Dark Age Cinema

Si tienes un estómago fuerte y te gusta el humor negro, la tercera película protagonizada por el payaso "Art" podría convertirse en tu favorita de la saga. Tiene altísimas dosis de gore y escenas difíciles de olvidar. Estará en HBO Max a partir del 15 de mayo.

5. "Pequeños secretos"

|Crédito: Warner Bros

Una historia clásica de suspenso y misterio, con varias sorpresas por descubrir cuando menos te lo imaginas. Está protagonizada por Denzel Washington y Rami Malek. Disponible el 20 de mayo.

6. "Teléfono negro 2"

|Crédito: Universal Pictures

Un nuevo ícono del terror se consolida con esta secuela de terror que cuenta con la actuación de Ethan Hawke, acompañado de Mason Thames y Madeleine McGraw, quienes salieron en la primera película; en esta cinta actuó también Demián Bichir. Estará en HBO Max a partir del 29 de mayo.

7. "Judas y el mesías negro"

|Crédito: Warner Bros.

Hace algunos años esta cinta causó sensación en la temporada de premios, con una tensa trama basada en un episodio reciente de la historia estadounidense. Cuenta con las actuaciones de Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, a quienes recuerdas de la película "Get out". Disponible el 13 de mayo.

