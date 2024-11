Nico Parker, criticada por interpretar a Astrid en “Cómo Entrenar a tu Dragón”, versión live action

Hace unos días se estrenó el primer tráiler donde pudimos ver un vistazo de lo que nos espera en “Cómo entrenar a tu dragón” versión live action, un filme muy esperado por los fanáticos de la película animada del 2010. A pesar de que todos se mostraron muy emocionados por ver las primeras imágenes de la esperada cinta, muchos dejaron ver su descontento por saber que Nico Parker es quien interpreta a Astrid en la nueva versión, te contamos por qué.

Un Día Para Vivir | Gemelas [VIDEO] ¡Tic tac! Carmina tiene una conexión especial con Karen, su hermana gemela, pero además de eso, un secreto oscuro las une desde hace un tiempo atrás.

Nico Parker, criticada por su aparición como Astrid en ‘Cómo entrenar a tu Dragón’

Nico Parker interpretará a “Astrid Hofferson” en ‘Cómo entrenar a tu Dragón’, la actriz británica dio la noticia por medio de sus redes sociales y los internautas no se hicieron esperar para dar a conocer que no están de acuerdo con que ella sea Astrid, debido a que no cumple con las características físicas que tiene la versión animada. Los fanáticos han arremetido contra el director Dean DeBlois, consideran que él busca hacer una inclusión forzada, mismo caso por el que fue criticado el cast de la película “La Sirenita” con su protagonista.

El público ha comentado que les hubiera gustado ver a alguien que represente la cultura de los países nórdicos, por lo que esperaban ver a alguien que cumpliera con el aspecto de los vikingos, piel blanca y ojos azules. El director de ‘Cómo entrenar a tu Dragón’ no se quedó en silencio y defendió su elección de Nico Parker para el cast.

El director de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ defiende a Nico Parker

Después de muchas severas y duras críticas contra Nico Parker, Dean DeBlois, director de la película live action, rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y justificó su decisión al elegir a Parker para interpretar a Astrid.

Hicimos una audición con muchos actores, incluidos quienes se parecían a sus contrapartes animadas. Pero elegimos a los que mejor encarnaban el espíritu y la personalidad de los personajes, ya que la tribu en esta versión está formada por descendientes de los mejores luchadores de dragones de todos los lugares a los que los vikingos habían viajado.

Por lo que dio a entender que jamás buscó al personaje con las características físicas que tiene Astrid en la película animada, si no que su elección se basó en la personalidad y espíritu que más se acercaba al personaje, por ello se decidió por Nico Parker. El director también mencionó que no buscó relatar un hecho histórico, más bien elaborar una fantasía.

Te puede interesar: ¡Primera mirada al live action de Cómo entrenar a tu Dragón!