¿Cuántos secretos se esconden detrás de Ratatouille?

En 2007, Ratatouille llegó a la pantalla grande de la mando de Disney - Pixar contando la historia de una rata que sueña ser un gran Chef. Eso sí, no podemos negar que aunque en la vida real son animales poco queridos, en su versión animada, conquistaron el corazón de millones de personas a nivel mundial.

Ha pasado mucho tiempo desde su estreno y seguro la has visto millones de veces, estamos seguros que los datos que te vamos a contar, ni siquiera los habías notado. ¡Toma nota!

1.- Para empezar, batió récord de taquilla en Francia, país en donde se desarrolla la historia, ¡pues se posicionó como el debut más grande en una película animada en mucho tiempo!

2.- Si hablamos del nombre parece ser sencillo de decir pero, Pixar no quiso darlo por hecho y prefirió que su audiencia supiera pronunciar el título del filme de la manera correcta por lo tanto, en cada uno de los trailers y pósters mostraban la manera literal de decirlo o sea Rat-a-too-ee, ¿lo decías bien?

3.- En 2001, Jan Pincava ideó la historia de Remy pero los Estudios Pixar no estaban tan convencidos con el guion que se les había entregado, así que contactaron al Animador Phillip Bradley mejor conocido como “Brad Bird” para que se hiciera cargo de la historia, básicamente, le entregaron el rol de Director.

4.- Tal vez no lo sabías pero, Ratatouille fue la primera película de Pixar en ser producida por Disney. Recordemos que en 2006, Disney adquirió Pixar Animation Studios por la módica cantidad de 7.400 millones de dólares. Como dato extra, Steve Jobs se convirtió en uno de los más grandes accionistas de Disney.

5.- Durante la película, vemos diversos y suculentos platillos pero, ¿cómo es que los ingredientes, el modo de cocinarlos y la sazonada salieron a la perfección? Sencillo, el equipo creativo trabajó de la mano con el mundialmente conocido chef estadounidense, Thomas Keller. ¡Con razón!

6.- Hablando de la comida en la película, se ve demasiado realista, ¿no lo crees? Pues bueno, esto tiene una razón de ser, se cocinaron y se fotografiaron todos los platillos que aparecen en la cinta, ¡alrededor de 270 delicias fueron preparadas! Vaya que son suertudos aquellos que pudieron probarlos.

7.- Para recrear a la perfección La Ciudad de la luz, fueron tomadas más de cuatro mil fotos de la Ciudad entera, ¡hasta ganas nos dieron de ir!

8.- Ok, estamos de acuerdo que Remy es hermoso y qué decir su esponjoso hermano, Emile pero, ¿cómo fue que los animadores lograron recrear cada movimiento de una rata? ¡La producción adoptó varios roedores para poder estudiar sus movimientos y replicarlos en el filme!

9.- ¡Los personajes humanos NO tienen dedos de los pies! Así como lo lees, esta decisión fue tomada para ahorrar tiempo en la creación y animación de cada uno de ellos... eso sí no lo veíamos venir.

10.- Anton Ego, el tan tétrico crítico de comida, también esconde secretos, tiene una máquina de escribir que parece cráneo y por si fuera poco, su oficina tiene la forma de un ataúd. ¡Ese señor es muy darks!

11.- Colette, tiene una quemadura de horno en el antebrazo, lesión que es muy común en el mundo de la alta cocina, ¿lo notaste?

12.- Hay una escena en la que Lingüini le ofrece a Remy esconderlo en su pantalón para poder entrar al trabajo pero, si checas bien, te podrás dar cuenta que él trae ropa interior con el logo de Los Increíbles.

13.- Y hablando también de cómo Disney y ahora Pixar integran algo de sus películas anteriores, ¿te diste cuenta que cuando Remy corre por los departamentos es perseguido por un perro que aparentemente es Dug de Up? ¡Qué inteligentes muchachitos!

14.- ¿Te has preguntado alguna vez por qué la película se llama Ratatouille? Sencillo, el filme proviene de un platillo original de la región Francesa, Provenza. No es por nada pero, se ve delicioso, ¿lo has probado?

15.- Por último y no menos importante, hay detalles tan minuciosos que tal vez son imperceptibles tales como que Remy, usa una tapita de pasta de dientes como vaso de agua, cuando el café para ratas abre, las sillas son tazas de té, las mesas son moldes, los platos son botones, los cubiertos son alfileres y las sombrillas son las que se usan para adornar los cocteles, ¡qué hermoso!

¿Conocías todos estos secretos? Cuéntanos y no te pierdas Ratatouille este sábado en la pantalla de Azteca 7.