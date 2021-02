Esta es verdad sobre la desaparición de Josh Harnett.

A principios de los años 2000, Josh Harnett se perfilaba como uno de los jóvenes actores en ascenso, listo para convertirse en una exitosa estrella de Hollywood, al igual que celebridades como Tom Cruise, Brad Pitt, Keanu Reeves, y hasta se le visualizaba un futuro bastante prominente como el de su compañero de reparto en “Pearl Harbor”, Ben Affleck, pero nada de eso ocurrió, y de un momento a otro, desapareció.

¿Qué pasó con este apuesto actor? Después del éxito que disfrutó por haber coprotagonizado “Pearl Harbor”, la prometedora carrera de Josh Harnett se fue apagando, y desde entonces, han surgido múltiples teorías y especulaciones al respecto, por eso, aquí te diremos la verdad sobre lo que pasó con este apuesto galán.

La realidad es que Josh ha mantenido su vida personal bastante alejada del ojo público, y esta es sólo una de las razones por las que desde hace varios años, ya no se le ve en grandes proyectos de cine.

Y es que el joven estadounidense, ha confesado en múltiples ocasiones, que la fama no lo hace sentir nada cómodo.

“No quería necesariamente que las cosas cambiaran tanto. Estaba contento con la cantidad de fama que tenía y el tipo de papeles que estaba consiguiendo. Al mismo tiempo, me preguntaba: '¿Solo tengo miedo de que si hago ‘Pearl Harbor’ voy a entrar en una nueva categoría de cine para la que puede que no esté preparado?’. Finalmente decidí hacerlo porque rechazarla habría estado basada en el miedo. Luego ese proyecto me definió, lo que significa que tenía razón en tenerle miedo”, compartió Harnett en entrevista para un tabloide británico.

Se dice que después del éxito, Harnett tuvo ofrecimientos para convertirse en Superman y en Batman, pero, él los rechazó, ya que, consideró que eso podría afectar a su imagen.

De hecho, se ha mencionado que el desaire que le hizo Josh al director Christopher Nolan para convertirlo en Bruce Wayne para “Batman Begins”, fue una de las cosas que terminaron de enterrar su carrera, pues ante los ojos de muchos, él estaba siendo un malagradecido.

Para todos es más claro que el agua, que siendo joven, Josh tomó MUY malas decisiones sobre los proyectos que eligió, él reconoce que ha sido grandioso poder trabajar con los mejores, y por esa sencilla razón no tiene ningún arrepentimiento.

Y es que, ha tenido pequeños proyectos y se ha conducido por la línea de independiente, lo que le ha permitido disfrutar de una fama moderada, y de tiempo para entregarse por completo a su familia, ya que, ahora no sólo está casado, sino que, además, tiene dos hermosos hijos.

Es un hecho que todas las adolescentes y jóvenes que a finales de los años 90 y a principios de los 2000, quedaron flechadas con Josh extrañan verlo en grandes proyectos, pero eso está por cambiar, ya que, pronto estrenará múltiples proyectos.

Con 42 años de edad, Josh Harnett se prepara para volver con un gran proyecto, se trata de un thriller en el que compartirá créditos con Hugh Grant y contarán con la dirección de Guy Ritchie, pero además, hay otras tres películas que están por estrenarse, además de trabajos en series de televisión.

