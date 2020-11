No te pierdas Apocalypto, una película de Mel Gibson. Este domingo a través de la señal de Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor realaja tu mente y prende Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Sigue la transmisión en vivo de Apocalypto.

Apocalypto es una película que se estrenó en 2006, cuya dirección y producción estuvo bajo el mando del también actor Mel Gibson. Por si fuera poco también escribió el guion, el cual desarrolla una trama centrada en la cultura maya, durante el periodo de Mesoamérica. La película está supuestamente inspirada en el texto del Popol Vuh, a veces llamado Biblia Maya, y en descripciones misioneras españolas de los mayas.

Gibson y Farhad Safinia se esforzaron por encontrar actores que coincidieran con el arquetipo que representaba cada personaje. Por ejemplo, Rudy Youngblood figuró como el arquetipo mítico de un héroe. Vieron en él lo necesario para que la gente se identificara con una película en idioma extranjero sobre una cultura ajena.

¿Qué tan peligroso es el jaguar que se muestra en la película? Los jaguares generalmente no matan a los humanos, aunque ha habido algunos casos. El método de ataque se describe con precisión. Otros grandes felinos asfixian a sus presas con un mordisco en la garganta; los jaguares matan con un penetrante mordisco en el cerebro..

Para la escena del salto en cascada, Youngblood saltó en un arnés desde un edificio de 15 pisos en Veracruz durante aproximadamente 10 tomas. La toma se superpuso digitalmente sobre la cascada real más tarde.

Durante el rodaje se tuvo especial cuidado en proteger las cámaras digitales del impredecible clima de la selva tropical mexicana. Estaban cubiertos con mantas espaciales para reflejar el calor extremo. La temperatura se controló de cerca mediante termómetros añadidos a las cámaras. Para disparar en una cascada, las cámaras se colocaron en bolsas contra salpicaduras Hydroflex especialmente diseñadas por Pete Romano.