Referencias de la película Coco que solo los mexicanos entenderán.

Fue en 2017 cuando la película de Disney y Pixar “Coco” se estrenó en la cartelera, convirtiéndose en tan solo un par de días en la más taquillera de la historia de México.



“Coco” habla sobre la tradicional celebración mexicana del Día de Muertos, por lo que toda la producción puso especial atención en que se tratara la cultura mexicana de la forma más atinada posible.

¡Y vaya que lo lograron! Pues la cinta cuenta con varias referencias que solo si eres mexicano podrías entender, y si no lo eres, seguramente le darán más sentido a la historia.

1. Dante, el perro Xoloitzcuintle

El perro que acompaña a Miguel durante su viaje al más allá no fue elegido al azar, pues se trata de un can de la raza xoloitzcuintle, la cual es endémica deMéxico y se caracteriza por no tener pelo.

Su nombre tiene origen en la época prehispánica y proviene de la lengua náhuatl. Para los mexicas el dios Xólotl era una deidad relacionada con la muerte, mientras que el vocablo “itzcuintli” significa perro: el perro de Xólotl.

Los mexicas creían que el xoloitzcuintle era quien te guiaba al Mictlán, el mundo de los muertos, al que se llegaba cruzando un río.

Es por eso que en la película, Dante cumple con su ancestral tarea de acompañar al pequeño Miguel por el buen camino.

2. Los alebrijes

En varios momentos de la cinta, se pueden ver majestuosas figuras rondando el mundo de los muertos llamadas alebrijes.

Los alebrijes son figuras de animales fantásticos, elaboradas a base de cartón y llenas de colores chillones.

La historia cuenta que los primeros alebrijes fueron producto de una pesadilla del artista Pedro Linares, quien a los 30 años padeció una fuerte enfermedad y en su convalecencia soñó que caminaba por un bosque en el que animales híbridos y coloridos se le aparecieron y le dijeron que eran alebrijes.

Ya recuperado, Linares empezó a esculpirlos y poco después se hicieron muy populares en todo México.

3. La temible chancla

En México no existe castigo más duro que un chanclazo, por lo que la chancla es usada desde tiempos ancestrales como un objeto que infunde respeto.

Es por eso que los realizadores de “Coco” llevaron esta situación a la película, con mamá Elena blandiendo la chancla ante Miguel y cualquiera que se atreva a desafiarla.

El crítico de cine Anthony Oliver Scott cuenta que en un inicio los escritores habían pensado en que mamá Elena usara una cuchara, pero los consejeros “opinaron que eso no correspondía con la realidad, así que Unkrich cambió el objeto por una ‘chancla’”.

4. Papel picado

Al inicio de “Coco”, la historia de la familia Rivera es contada a través de rectángulos de papel cortados, los cuales son muy populares en México.

Esta manualidad consiste en pliegues de papel finamente cortados para que se vean figuras y mensajes de acuerdo a la celebración.

Aunque se usan tradicionalmente en los altares del Día de Muertos, también se pueden ver adornando calles durante festividades locales y en las fiestas patrias y navideñas.

5. Los caminos de Cempasúchil

El gran camino que une el mundo de los muertos de “Coco” con el de los vivos, es de un intenso y brillante color amarillo gracias a la flor de cempasúchil.

Esta flor es conocida en México desde la época prehispánica y es la que adorna el Día de Muertos.

Se coloca en los altares y sobre las tumbas en los cementerios para marcar e iluminar el camino que los seres queridos muertos deben recorrer para llegar con su familia.

6. El Mictlán

Durante la estancia de Miguel en el mundo de los muertos, se pueden ver varios puentes que desembocan en pirámides prehispánicas, las cuales son una referencia a los nueve niveles del Mictlán, o tierra de los muertos, para los cuales había varios caminos que los fallecidos debían tomar para llegar al inframundo.

Sin duda los 6 años que se llevó la producción de “Coco” valieron la pena, pues la cinta ha cautivado a México y el mundo por el nivel de detalle a la cultura mexicana.

