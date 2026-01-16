¡Nueva película de “El Conjuro”! Esta es la FECHA DE ESTRENO de “Primera Comunión”

Si te entristeció la llegada de "El Conjuro: Últimos Ritos" hace unos meses porque sería la última aventura que veríamos de los Warren, no temas (al menos, no de decirles adiós). Warner Bros acaba de anunciar la fecha de estreno para "Primera Comunión", la próxima precuela que veremos de nuestros investigadores paranormales favoritos.

A continuación te decimos todo lo que se sabe sobre la siguiente entrega del universo "The Conjuring".

Cuándo sale "El Conjuro: Primera Comunión"

La fecha programada para el estreno de "El Conjuro: Primera Comunión" es el 10 de septiembre de 2027; previamente se sabía que el lanzamiento sería en el mes de septiembre, pero no el día. Como ha ocurrido con las otras películas de la saga, tendremos muy buen tiempo para verla antes de Halloween.

De qué tratará "El Conjuro: Primera Comunión"

Hasta ahora no hay detalles sobre la trama que seguirá esta nueva entrega. Solamente se ha anunciado que el director Rodrigue Huart estaría a cargo; este cineasta se ha desempeñado en cortometrajes y pequeñas producciones independientes, por lo que será interesante conocer su visión para una franquicia del tamaño de "El Conjuro".

El guión estará a cargo de Richard Naing, quien ya trabajó en la franquicia con "La Monja 2" y "El Conjuro: Últimos Ritos", además de otras películas de terror como "Eli" y "La morgue". En estas dos últimas cintas participó el guionista Ian Goldberg, quien también estará en "Primera Comunión".

Se desconoce si Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes interpretan a Lorraine y Ed Warren en las otras películas, volverán para este proyecto aunque sea para una pequeña aparición. Al ser una precuela, "Primera Comunión" podría centrarse en la pareja durante su juventud o en personajes previos a ellos.

¿Qué pasará con la franquicia "El Conjuro"?

Aunque Lorraine y Ed Warren llegaron al final de su historia en "Últimos Ritos", es muy probable que en próximos años veamos más películas del universo "El Conjuro". Esta última cinta tuvo el mejor desempeño global en taquilla de la franquicia: 487 millones de dólares a nivel internacional.

Se ha hablado de que podría haber una nueva serie de televisión perteneciente a la franquicia, al estilo de "Welcome to Derry" en el universo de "It". También, la película "Últimos Ritos" dejó abierta la posibilidad de que Judy, hija de los Warren, pudiera volverse protagonista de otra historia.

