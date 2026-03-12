OFICIAL: Nuevo póster de “El Diablo viste a la moda 2" y fecha de estreno en México

¿Ya sabes qué te vas a poner para ir al cine a ver "El Diablo viste a la moda 2" y hacer sentir orgullosa a "Miranda Priestly"? Deberías ir pensándolo, pues ya hay fecha de estreno oficial en México. La secuela de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway sale el 30 de abril de 2026. Para calentar motores de una vez, acaban de lanzar un nuevo y espectacular póster.

En el nuevo póster promocional de "El Diablo viste a la moda 2" podemos ver a las 4 figuras que se volvieron icónicas en la primera película: además de "Miranda" y "Andy Sachs" aparecen "Emily Charlton" (Emily Blunt) y "Nigel Kipling" (Stanley Tucci).

El personaje de Meryl Streep es quien lleva el vestuario más fastuoso en el nuevo póster: se trata de un vestido rojo (¿qué otro color llevaría a quien le llaman "el diablo"?) con cintura marcada, falda amplia, un hombro descubierto y un enorme volante plisado. Este modelo se había podido apreciar en el trailer de la película y pertenece a una secuencia que ocurre dentro de una Met Gala.

Anne Hathaway y Emily Blunt son sus contrapartes: la primera va de blanco, con un elegante conjunto sastre que parece gritar "lujo silencioso", mientras Emily Blunt lleva un vestido negro corto por el frente y largo por detrás, complementado con guantes de ópera y botas.

De qué trata "El Diablo viste a la moda 2"

Según han revelado medios especializados como Variety, en "El Diablo viste a la moda 2" veremos a "Miranda Priestly" lidiando con el declive de los medios impresos tradicionales y adaptándose al panorama digital del que ahora forma parte "Runway". Vuelve a encontrarse con el personaje de Emily Blunt, quien ahora es una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo.

Todavía no queda claro qué ha pasado en la vida de "Andy Sachs", es una de las sorpresas que se han mantenido. Lo que sí se sabe es que hay adiciones al elenco, entre las que se encuentran la participación de Simone Ashley, Kenneth Branagh, Lucy Liu, B.J. Novak y Pauline Chalamet.