El Diablo Viste a la Moda 2: este personaje NO regresará en la esperada secuela

Una cinta que los fans han pedido por años y finalmente llegará a la pantalla grande. Así es, hablamos de “El Diablo Viste a la Moda 2”, la cual ya está en producción y los fans no pueden más de la emoción. El regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton ha elevado las expectativas al máximo. Sin embargo, no todos los personajes de este clásico volverán para la secuela.

¿Quién no volverá en “El Diablo Viste a la Moda 2"?

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, el actor Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el entonces novio de Andy Sachs, no participará en esta nueva entrega. Para muchos fans, esta es una buena noticia, pues Nate ha sido catalogado durante años como el verdadero villano de la primera película por no apoyar los sueños profesionales de Andy.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Nate es el único personaje oficialmente excluido de la secuela.

¿De qué tratará la nueva película de “El Diablo Viste a la Moda”?

Si la primera entrega mostraba el apogeo de las revistas de moda impresas, la secuela explorará la decadencia y cómo Miranda Priestly luchará por mantener su poder en una industria en crisis. En esta nueva historia, su antigua asistente Emily Charlton será su principal rival como ejecutiva de una poderosa firma de lujo que controla los fondos publicitarios que Miranda necesita desesperadamente.

Lo que aún no se ha revelado es cómo encajará en esta trama el personaje de Anne Hathaway, pero todo apunta a que tendrá un rol clave en esta disputa. Tendremos que esperar un poco más para descubirlo.

¿Cuándo se estrena “El Diablo Viste a la Moda 2"?

La producción comenzó oficialmente el 30 de junio de 2025 y se encuentran trabajando en Nueva York e Italia, por lo pronto, la fecha de estreno está fijada para el 1 de mayo de 2026. Así que guarda la fecha, prepara tu outfit más icónico porque el Diablo está de regreso y viene con todo.

¿Qué opinas de la ausencia de Nate?

