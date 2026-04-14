OFICIAL: Lanzan tráiler de la nueva película de Insidious: Out of the Further, conoce cuándo se estrena, de qué trata y cuál es el reparto

¿Más aterrador que nunca? La saga de Insidious, también conocida como La Noche del Demonio, se ha convertido en una entrega de películas que promete al menos unos buenos jumpscares, y después de 3 años de la última entrega tenemos por fin el primer trailer oficial del regreso de Elise con Insidious: Out of the Further, la cual promete ser uno de los títulos más aterradores de al menos este 2026.

¿Cuándo se estrena Insidious: Out of the Further?

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer dentro de la página oficial de la CinemaCon 2026, Insidious: Out of the Further tiene un estreno mapeado en cines para el 21 de agosto del 2026.

¿De qué va a tratar Insidious: Out of the Further?

De acuerdo a la descripción que se encuentra dentro de la publicación del trailer oficial en la cuenta de Sony Pictures en YouTube, Insidious: Out of the Further, nos lleva a la historia de Gemma, una madre que se encarga de su hija en la casa en donde creció ella, y de repente descubre que puede viajar a el más allá, específicamente al purgatorio, donde las almas perdidas se encuentran.

De repente, algo maligno irá tras ella y Gemma descubre otra habilidad que lo cambiará todo: puede traer a lo que habita en el purgatorio de regreso a la vida real, y cuando los demonios se den cuenta de su poder, no habrá vuelta atrás.

Insidious: Out of the Further, reparto principal

El reparto principal de la sexta entrega de La Noche del Demonio está conformado por:

