OFICIAL: Retrasan el estreno de “Disclosure Day” en cines, conoce la nueva fecha

Cada vez crece más la expectativa por ver "Disclosure Day" ("El día de la revelación"), la nueva película de Steven Spielberg sobre señales de vida extraterrestre en nuestro planeta. Sin embargo, los cinéfilos de Japón deberán esperar más porque el estreno fue retrasado por casi 3 meses. Estaba programado para el 10 de julio pero la nueva fecha para su llegada a cines es 1º de octubre.

Esto ha generado molestia e indignación entre el público japonés, pues en gran parte del mundo la fecha de estreno es el 12 de junio. Esto quiere decir que pasarán cerca de 4 meses para que en el país asiático puedan verla, a pesar del 'hype' que se pueda generar a partir de las críticas y los spoilers que lleguen en cuestión de horas a las redes sociales.

"Mejor la veo en streaming", "¿veremos la película después de que la hayan spoileado en todo el mundo?" y "quisiera que me dieran una razón más específica de por qué se ha retrasado así", son algunos de los comentarios que pueden leerse en el anuncio oficial. "Que las películas extranjeras no se popularicen en Japón es totalmente culpa de la distribución", escribió alguien más.

Fecha de estreno de "Disclosure Day" en México

En salas mexicanas, "Disclosure Day" podrá verse a partir del 11 de junio. En Estados Unidos y otros países saldrá hasta el día 12 de junio; esta diferencia con respecto al país vecino suele ocurrir con la mayoría de los estrenos debido al día en que cambia la cartelera en México.

Así han sido las primeras reacciones de "Disclosure Day"

De acuerdo con Variety, tras una función de prensa realizada en Estados Unidos la respuesta general hacia "Disclosure Day" ha sido positiva. Incluso le han llamado "la mejor película de Steven Spielberg en 20 años", y han destacado la interpretación de Emily Blunt en uno de los papeles protagónicos.