¡Nostalgia pura! Pie pequeño regresa con nuevo póster y sorprende a fans de La tierra antes del tiempo

Es imposible olvidar las películas de Pie Pequeño, las cuales nos pusieron a reír y llorar durante nuestras infancias. Pues si no lo sabías, el pequeño y adorable dinosaurio está de regreso y ya se reveló el primer póster del remake independiente inspirado en La tierra antes del tiempo, confirmando así que la clásica aventura animada tendrá una nueva versión en animación 3D. Si te preguntas por el cambio en el estilo de la animación, la razón es simple: están buscando crear un estilo más cercano al cine familiar moderno.

|Crédito: Imoria Pictures Instagram @madeby_imoria

Algo que llama mucho la atención es que este remake no será de un gran estudio, pero eso en definitiva no evitó que el proyecto ya despertara nostalgia entre quienes crecieron con la cinta original de los 80.

¿Qué sabemos del nuevo proyecto de Pie Pequeño?

La nueva película llevará por título Littlefoot y se trata en realidad de un cortometraje que está siendo desarrollado por el cineasta independiente Joey Lever, quien apuesta por revivir la historia desde un enfoque visual diferente, pero con el mismo corazón y amor. A diferencia de adaptaciones recientes que buscan realismo extremo, esta versión utilizará animación 3D más cartoon (caricatura), obteniendo así personajes expresivos y encantadores para los más pequeños.

|Crédito: Instagram @madeby_imora

Según ha explicado el director, llevar a Pie Pequeño y sus amigos a un mundo hiperrealista podría ser perjudicial, pues esta decisión con frecuencia afecta a la condición emocional de los personajes. La historia de Pie Pequeño es demasiado emotiva para someterla a un cambio como ese, por lo que, a pesar de ser hecha con 3D, conserva ese toque caricaturesco que enamoró a todos.

Es conservar la emoción y ternura del filme original, evitando el aspecto hiperrealista que en otras adaptaciones ha dificultado la conexión emocional con los personajes.

¿Por qué vuelve ahora La tierra antes del tiempo?

La razón es más simple de lo que parece: La producción busca que las nuevas generaciones conozcan y vivan la historia como lo hicieron los chicos de los 80 y 90. Aunque la franquicia tuvo múltiples secuelas y hasta serie animada, nunca recuperó el impacto emocional del filme original dirigido por Don Bluth y producido por Steven Spielberg y George Lucas.

Por ahora no existe fecha oficial de estreno, pero el nuevo póster y los avances compartidos ya provocaron una ola de nostalgia entre fans que esperan volver a emocionarse con Pie Pequeño.

