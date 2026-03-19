Spider-Man Brand New Day: La extraña razón por la que Bruce Banner no aparece como Hulk en el trailer del Hombre Araña

El nuevo trailer de Spider-Man Brand New Day se estrenó en la madrugada de hoy miércoles 18 de marzo de 2026, y aunque vimos a un Peter que nadie lo recuerda, especialmente su mejor amigo y su exnovia; lo que llamó la atención fue la aparición de Bruce Banner, quien aparece en más de una ocasión, pero ¿por qué no lo hace como Hulk? ¿Sus poderes desaparecieron? Todo se debe a un tipo de brazalete que se le ve en una de sus manos, pero ¿cuál es la misión de este artefacto?

Te puede interesar: ¿Por orden de Thomas Shelby? Hora de estreno de la película de los Peaky Blinder: El Hombre Inmortal en México

¿Bruce Banner ya no aparecerá como Hulk en Spider-Man Brand New Day?

Con el estreno del primer trailer de Spider-Man Brand New Day, muchos de sus fanáticos se dieron cuenta de pequeños detalles, sin embargo, un dato que llamó mucho la atención fue la aparición de Bruce Banner, quien aparece dando clases, pero no como Hulk, y esto es lo que más ha llamado la atención.

La presencia de Bruce Banner en Spider-Man Brand New Day fue una sorpresa para todos los fanáticos del arácnido, sin embargo, lo que llamó la atención fue que este científico no aparece como Hulk, y esa es la pregunta que todos los seguidores de Peter Parker se preguntan, por qué no luce como el imponente hombre verde.

Es importante señalar que, tras los eventos de Infinity War, Bruce Banner pudo controlar su forma de Hulk para convertirse en este personaje. Esta es la razón por la que el científico ya no aparece en ese estado, el cual no es permanente pero sí temporal, algo que se explica en la serie de She-Hulk, es en esta historia donde se crea este dispositivo el cual se encarga de inhabilitar sus poderes mientras lo utiliza.

Este dispositivo sí le ha servido a Banner en más de una ocasión, de hecho, así se vio en la escena postcréditos de Shan-Chi, pero, al parecer se habría dañado debido a un accidente automovilístico, es por ello que dejó de servir y además forma parte del origen de She-Hulk.

La última vez que vimos a Hulk no sólo volvió del espacio, sino que presentó a su hijo durante una comida familiar en donde estuvieron Daredevil y She-Hulk; sin embargo, aunque no se sabe a ciencia cierta la razón del por qué aparece Bruce sin estar en su forma poderosa de Marvel, lo que sí es un hecho es que están dando clases y veremos si se vuelve a convertir en uno de los seres más fuertes del Universo de Superhéroes.