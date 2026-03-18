¿Por orden de Thomas Shelby? Hora de estreno de la película de los Peaky Blinder: El Hombre Inmortal en México

Este viernes 20 de marzo será la fecha en la que la historia de Thomas Shelby termine, sin embargo, algunos de los fanáticos de la película de los Peaky Blinders se ha preguntado cuál es la hora de estreno de la cinta El Hombre Inmortal, la cual marcará el final de la historia de las 6 temporadas que están disponibles en la plataforma de streaming de la N, esta entrega se podrá ver en punto de las 02:00 horas, tiempo del centro de México.

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Sinopsis de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

La historia de los Peaky Blinders: El Hombre Inmortal se llevará a cabo en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, es aquí donde Thomas Shelby regresa del exilio para enfrentar un momento complicado, y sobre todo más destructivo de su vida; tanto en su familia, pero al parecer, su legado estaría en juego.

Esta película de los Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, es la continuación directa del final de la serie, de hecho, se retoman eventos de lo que pasó en el último episodio, el cual profundizó las decisiones que marcaron a Thomas Shelby, quien sufre conflictos internos y además se centra en su aparente retiro.

¿Quién es el hijo de Thomas Shelby?

En el tráiler de la película vemos como Ada Thorne la hermana de Thomas le dice a Tommy que su hijo Duke está manejando las calles como si fuera 1919 de nuevo, dando a entender que está devolviendo a la banda sus raíces más violentas y callejeras, alejando todo el trabajo que su padre quiso construir.

Duke es el hijo primogénito de Tommy, el cual fue fruto de su amor con una mujer gitana llamada Zelda, justo antes de que el protagonista se fuera a la Primera Guerra Mundial, durante varios años, este nuevo personaje vivió bajo la opresión de Birmingham, donde creció en comunidades nómadas y sobre todo, desconocieron por completo su linaje, hasta que fue buscado por la familia Shelby luego de la muerte de Ruby.

Charles, quien es el hijo legítimo de Tommy con Lizzie, este heredero de Thomas pudo rechazar el estilo de vida criminal de su padre, sin embargo, Duke optó por la vida de las calles y la oscuridad, además se parece más a su padre, ya que cuenta con la frialdad y sobre todo, no tiene miedo, lo cual lo convierte en un ser para manejar el lado sucio de los negocios de la familia Shelby.