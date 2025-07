Todo lo que viene para el nuevo DCU: ¡Superhéroes, multiversos y más!

El Universo Cinematográfico de DC (DCU) reinicia con fuerza gracias a la visión de James Gunn y Peter Safran, quienes ya comenzaron a moldear este ambicioso universo con el estreno de Superman. Esta nueva etapa, titulada Dioses y Monstruos, busca combinar lo mejor del cine de superhéroes con una narrativa sólida y cohesiva. ¿Qué sigue? Aquí te dejamos lo más esperado del futuro inmediato de DC.

Hemos preparado una pequeña lista con todo lo que se viene para el universo cinematográfico de DC, para que tomes nota y te prepares para los próximos estrenos:

Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2026

Esta cinta es parte del nuevo universo que está creando el mismo James Gunn junto a Safran. En la película de Superman ya tuvimos un pequeño vistazo a este nuevo personaje. Todo parece indicar que tendremos una nueva versión de la heroína nunca antes vista.

Fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2027

Después del éxito de la primera entrega, pronto llegará la nueva cinta de The Batman de Matt Reeves, la cual es un misterio por ahora. Aún se desconoce si esta cinta formará parte de la nueva reestructuración que está llevando a cabo James Gunn, a pesar de eso, el proyecto sigue adelante.