VIDEO: Liberan nuevo tráiler oficial de la segunda temporada de la serie ‘Narcos: México’ protagonizada por Diego Luna.

El próximo 13 de febrero se estrenará la segunda temporada de Narcos: México la serie protagonizada por Diego Luna, quien interpreta a Félix Gallardo.

En las primeras imágenes oficiales se puede ver al fundador del cártel de Guadalajara, Félix Gallardo, que fue bautizado como El Padrino, quien construyó un enorme imperio de droga en México en la década de los 80 al plantar y distribuir mariguana.

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Durante la primera temporada de la serie Narcos: México se pueden ver los intentos de la DEA para intentar disolver el imperio construido por Miguel Ángel Félix Gallardo.

Además, intentan atrapar al responsable de la muerte de Kiki Camarena, agente de la DEA que fue asesinado por seguir los pasos del cártel de Guadalajara.

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La segunda temporada de la serie Narcos: México está protagonizada por Diego Luna como Miguel Ángel Félix Gallardo, José María Yázpik, Gerardo Taracena, Teresa Ruiz, Alfonso Dosal Scott McNairy, Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel Rodarte, Jesse Garcia Matt Biedel, Jesús Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, José Julián, Noé Hernández y Nat Faxon.

La nueva temporada de la serie parece que será mucho más violenta y revelará más detalles sobre el origen del crimen organizado en el país.

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