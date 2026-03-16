CONFIRMADO: Revelan fecha de estreno y reparto para A Quiet Place 3, regresa Emily Blunt y se une un ganador al Oscar

Buenas noticias para los fanáticos de A Quiet Place 3, a través de su cuenta oficial de X, el actor y productor John Kransinski quien compartió una foto con unas hojas donde se leían varios nombres como los de Emily Blunt, Jack O´Connell, Jason Clarke, Katy o Brian, Noah Jupe, Millicent Simmonds y un ganador del premio Oscar, hablamos de Cillian Murphy.

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¿Cuándo es la fecha de estreno de A Quiet Place 3?

En la publicación que hizo John Krasinski en X, se puede leer lo siguiente: “Estoy muy orgulloso de formar parte de esto A Quiet Place Familia. ¡Viejos y nuevos! ¡Allá vamos! Parte III, 30 de julio de 2027, con esto, se da a entender que la fecha escrita por el actor y productor es en la que se estrenará dicha entrega.

¿De qué trata la película de A Quiet Place?

Esta película tiene una historia bastante peculiar; de acuerdo con la trama, las criaturas que son llamadas como “Ángeles de la muerte”, llegaron a la tierra en un asteroide y luego de sobrevivir a una explosión de su planeta natural; pronto se convertirán en una de las especies más dominantes. Estos seres son depredadores casi indestructibles que con ciegos, pero lo compensan con un sentido del oído bastante agudo; esto condenó a las personas sobrevivientes que deben permanecer en silencio.

¿Quién es Cillian Murphy, el ganador del premio Oscar?

Cillian Murphy nació en 1976, hijo de dos profesores y es considerado como uno de los mejores actores irlandeses de todos los tiempos; sin embargo, la vez que ganó un Premio Oscar fue en el año 2024 cuando se llevó la estatuilla tras ser nominado a Mejor Actor por su interpretación en el papel de Robert Oppenheimer en la película de Nolan.

Los primeros pasos del que da vida a Thomas Shelby, se dieron en el mundo de la música, de hecho, pudo formar la banda llamada “The Sons of Mr. Green Genes”, a lado de su hermano, y aunque sí tuvieron un poco de éxito y recibir ofertas de discografías, el actor abandonó el ámbito musical, también estudió derecho y mostró gran interés por el teatro, sin embargo, su primera actuación llegó hasta los 20 años con la obra de “Disco Pigs”.

Posteriormente se fue ganando un sitio en la pequeña pantalla y en cintas de bajo costo, sin embargo, su primera oportunidad se dio en la primera película “28 días después” que se estrenó en el 2002; luego de este éxito, le llegaron papeles y fue como participó en un proyecto de Nolan con películas como: “Inception” “Dunkerque” y en la trilogía de Batman.

De igual manera es conocido por darle vida al papel de Tommy Shelby en la serie de los Peaky Blinders que se estrenó en el 2013 y que su última temporada salió a la luz en el 2022. Está casado con la artista Yvonne McGuinness con quien procreó dos hijos.