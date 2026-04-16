EN EXCLUSIVA: Revelan primeros cinco minutos de La Odisea, de Christopher Nolan, y esto opina la crítica, ¿será una buena o mala película?

Otras de las películas más esperadas del 2026 es la de La Odisea del afamado director de cine, Christopher Nolan; de hecho, ya se pudieron revelar los primeros 5 minutos de esta cinta y ante la duda sobre si era buena o mala, la realidad es que, las primeras impresiones de los expertos son muy alentadoras y sobre todo positivas, ya que califican a este proyecto como “precioso”.

Te puede interesar: Jane Kaczmarek, Lois de Malcolm el de en medio, se casa con su amor de secundaria ¡50 años después de conocerse!

Estas son las primeras críticas de La Odisea de Christopher Nolan

De acuerdo con un medio especializado en cine, califican la película de La Odisea de Christopher Nolan como preciosa y sin duda el tiempo que pudieron disfrutar de esta cinta, fue simplemente impresionante. En el video se puede observar a Ulises saliendo del mar, de hecho, está varado en una isla y revela que ha perdido la memoria, puesto que, no recuerda nada antes de los acontecimientos que suceden en Troya.

En la siguiente escena se ve a su hijo quien es interpretado por Tom Holland y en el audio se escucha que alguien le pregunta si conoce la verdadera historia del Caballo de Troya, posteriormente se ve cómo los soldados se escondieron dentro de la enorme figura de madera que se coló a la ciudad; ya en la noche, estos salen y comienzan a matar a todos en lo que catalogan como una toma épica; en el reparto de este proyecto también participan Anne Hathaway y Charlize Theron, quien dará vida a Calypso.

Reparto y fecha de estreno de La Odisea

Recuerda que esta cinta llega a las salas de los cines el 15 de julio de 2026; sin embargo, lo que llama la atención, es el reparto de actores que estarán participando en dicho proyecto puesto que, se podrán ver las actuaciones de:

Matt Damon como Odiseo

Tom Holland su hijo Tel+émaco

Anne Hathaway como Penélope

Robert Pattinson como Antínoo

Zendaya como Atenea

Charlize Theron como Circe

Jon Bernthal como Menelao

Benny Safide como Agamenón

Mia Goth como Melanto

John Leguizamo como Eumeo

Travis Scott tiene un papel desconocido

Se habla que también estará Lupita Nyong´o como Helena (aún por confirmar)