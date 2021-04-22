Tom Holland: Las mejores películas que ha hecho el actor británico.

Tom Holland es un actor británico de Hollywood que se ha convertido en uno de los jóvenes más populares de la industria cinematográfica, pues sus diversos proyectos lo han posicionado como el favorito de chicos y grandes.

Te puede interesar: Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland podrían aparecer juntos en la película ‘Spider-Man 3'.

Muchos han mencionado que Tom Holland se caracteriza por ser alguien divertido y muy ocurrente, aunque es cierto que las películas con Marvel lograron darle un impulso significativo en su carrera.

Una de las películas con las que inició fue Lo imposible, un drama con el que debutó.

Lo imposible

Esta cinta relata el viaje de una familia a una playa de Asia. Las vacaciones se convierten en una pesadilla cuando un tsunami destruye la isla, los hijos luchan por reencontrarse y salir con vida del desastre.

Mi vida ahora

Se trata de una joven con anorexia que es mandada a una granja en Inglaterra con sus primos, mismos a los que jamás había visto. Tom Holland interpreta a Isaac, uno de los familiares.

Dicha historia se desarrolla en la tercera guerra mundial, donde los jóvenes ven la realidad de todos los adultos.

En el corazón del mar

Película inspirada en hechos reales, mismos que inspiraron la creación de la novela de Moby Dick, aquí se cuenta como una tripulación sufre un accidente, ya que es embestida por un cachalote muy grande, lo cual provoca que las personas a bordo sobrevivan 90 días en botes salvavidas.

Una guerra brillante

Esta película retrata la batalla entre Thomas Edison y George Westinghouse, un ingeniero y un inventor. Aquí se presenta una lucha para saber cuál energía es mejor para Estados Unidos.

También te puede interesar: Tom Holland, actor de Spiderman, toma medidas extremas para sobrevivir a la cuarentena y compra una gallina.

Pilgrimage

Narra la historia de un grupo de monjes que realizan un viaje para llevar una reliquia valiosa hasta Roma, en El Vaticano. En esta ocasión, Tom Holland y los demás llegan a una isla de Irlanda en las cuales vivirán diversas situaciones.

