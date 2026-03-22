Jane Kaczmarek, Lois de Malcolm el de en medio, se casa con su amor de secundaria ¡50 años después de conocerse!

¡Qué viva el amor! La actriz que da vida a Lois en la famosa serie de Malcom el de en medio, se casa con su amor de secundaria 50 años después de conocerse, hablamos de Jane Kaczmarek. La icónica intérprete publicó en sus redes sociales esta historia que bien podría haber sido sacada de una historia de amor de la pantalla grande.

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¿Con quién se casó Jane Kaczmarek (Lois)?

La noticia sobre la boda de Jane Kaczmarek se dio a conocer a través de las redes sociales, sin embargo, la historia de amor de la actriz con su hoy marido, Rusty Long, se dio en la secundaria, sin embargo, cuando concluyó la graduación, ambos se separaron y cada quien vivió su vida. La actriz se metió de lleno al mundo de la actuación y formó una familia con el actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos para después separarse en el 2010.

Jane Kaczmarek y su hoy esposo se reencontraron en el 2024 cuando se hizo una reunión escolar, fue aquí donde el fuego renació, y de acuerdo con la actriz, su enamoramiento se dio de inmediato, así lo reveló durante una entrevista para la revista People, y a partir de ese momento, lo que parecía terminado, revivió.

Rusty Long le propuso matrimonio, pero fue el pasado 5 de julio de 2025 cuando se casaron en Wisconsin, donde estuvieron rodeados de familiares y amigos en un entorno natural, donde la propia Jane Kaczmarek, cumpliría 70 años en diciembre del mismo año; además añadió al mismo medio, que todo ha resultado bien, y afirmó que estaba viviendo un cuento de hadas.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcom el de en Medio?

Tras 20 años de pausa, la nueva temporada de Malcom el de en medio ya está lista para estrenarse y al fecha en la que saldrá esta serie marcará el regreso de la familia, quienes contarán con solamente 4 episodios especiales y tendrán a los principales protagonistas como: Frandke Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes vuelven a encarnar a sus personajes especiales.

La serie se estrenará el 10 de abril de 2026 y se podrá ver a través de la plataforma de streaming de Disney+ para México. Tras revelarse el nuevo trailer se pudo confirmar que, el estreno será simultáneo en varios países de Latinoamérica, por lo que, los seguidores de Malcom, disfrutarán el regreso de la familia Wilkerson. Esta historia inició en el 2000 y concluyó en el 2006, pero se han convertido en una de las series más vistas por los mexicanos.

