¡Ya hay fecha! Revelan NUEVOS posters del cast completo de Dune 3 con Robert Pattinson y confirman lanzamiento de tráiler

Hace unas horas que Timotheé Chalamet compartió en redes sociales el primer vistazo oficial de cómo lucirá en la tercera y última película de Dune, donde da vida al personaje de Paul Atreides y para sorpresa de los fans, se revelaron los posters completos del resto del cast.

Esta tercera entrega llega con muchas sorpresas pues por fin se hizo oficial la aparición de Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, en lo que se espera que sea una de las películas más vistas de este 2026, pues será el arco final de esta historia que ha atrapado a toda una generación e incluso se confirmó que el primer teaser llegará a través de TikTok a las 8:00 am de México.

¿Cuál es el cast de Dune Parte 3?

Esta ambiciosa película cuenta con un gran cast confirmado, donde además del regreso de los protagonistas, habrá nuevas apariciones como:



Timothée Chalamet - Paul Atreides

- Paul Atreides Zendaya - Chani

- Chani Florence Pugh - La princesa Irulan

- La princesa Irulan Jason Momoa - Duncan Idaho

- Duncan Idaho Josh Brolin - Gurney Halleck

- Gurney Halleck Rebecca Ferguson - Lady Jessica

- Lady Jessica Anya Taylor-Joy - Alia Atreides

- Alia Atreides Nakoa-Wolf Momoa - Leto II Atreides

- Leto II Atreides Ida Brooke - Ghanima Atreides

- Ghanima Atreides Robert Pattinson - Scytale

¿De qué tratará Dune Parte 3?

Esta adaptación con la que cerrarán la historia de Paul Atreides se centrará en su ascenso, pues “Messiah” ocurrirá 12 años después de lo visto en Dune: Parte 2, donde podremos ver lo que ha sido el camino de este protagonista quien tendrá que librar una de las batallas más complicadas.

En este arco final podremos ver lo que es su batalla personal entre lo que es ser un héroe y un emperador ambicioso, donde sus ideologías serán cuestionadas por las actitudes y acciones que toma en esta etapa adulta.

¿Cuándo se estrena Dune Parte 3?

“El Messiah de Dune”, llegará a cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre, en lo que se espera que sea una de las cintas más ambiciosas de este 2026.