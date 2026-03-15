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Premios Oscar 2026 | Risas, sorpresa y drama: las reacciones más intensas de nuestros conductores en los Oscars 2026
Premios Oscar 2026 | Elegancia y emoción: Wunmi Mosaku comparte su experiencia en la 98ª entrega de los Oscars
Oscars 2026 EN VIVO: ganadores y dónde ver GRATIS y EN LÍNEA los premios por Azteca 7
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Las revelaciones de la premiación desataron comentarios inesperados y momentos muy divertidos en la transmisión.
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Premios Oscar 2026 | Elegancia y emoción: Wunmi Mosaku comparte su experiencia en la 98ª entrega de los Oscars
La actriz reveló lo que significó para ella vivir de cerca la noche más importante del cine.
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Sigue los Oscar 2026 en vivo por Azteca 7: ganadores en tiempo real, horario de México y todo lo que pasa minuto a minuto.
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¿Quién es Jessie Buckley? La ganadora a MEJOR ACTRIZ en los Premios Oscar 2026 por su papel en "Hamnet"
El nombre de Jessie Buckley ha dominado los escenarios en esta temporada de premios previos rumbo a los Oscar 2026, ¿pero quién es y en qué otras películas ha trabajado la ya ganadora a Mejor Actriz?
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¿Quién es Michael B. Jordan, GANADOR de Mejor Actor en los Premios Oscar 2026? Así ha sido su trayectoria
Michael B. Jordan ganó el premio a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026. Conoce quién es y cómo ha sido su trayectoria artística.
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Premios Oscar 2026 |Orgullo brasileño en Hollywood: Wagner Moura comparte su emoción como nominado al Oscar
El actor confesó que vivir esta experiencia es un sueño que aún le cuesta creer.
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Los mejores MEMES de Timothée Chalamet tras perder el Oscar 2026 como mejor actor principal
Tras la polémica derrota de Timothée Chalamet en la categoría de actor principal en los Oscars 2026, su nombre se ha hecho viral.
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Premios Oscar 2026 |Un viaje al pasado del cine: presidenta de icónico recinto revive la historia en entrevista exclusiva
La fundadora de un espacio único asegura que allí el tiempo se detiene para honrar al séptimo arte.
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ÚLTIMA HORA: Michael B. Jordan le ARREBATA el Oscar 2026 a Timotheé Chalamet, quien se desploma a días de la ceremonia de premiación
¡Una vez más! Timothée Chalamet se queda SIN el Oscar. Michael B. Jordan le ARREBATA el Premio a Mejor Actor. ¡Así se vivió uno de los momentos más intensos de la gala!
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Premios Oscar 2026 | De domar dragones a conquistar Hollywood: actor se perfila como futuro nominado al Oscar
Su racha de éxitos lo coloca como uno de los talentos más fuertes rumbo a próximas premiaciones.