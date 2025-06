¿Secuela en camino? El live action de “Lilo & Stitch” podría ya hasta tener un nuevo villano

El estreno del live-action de “Lilo & Stitch” en 2025 ha sido un tremendo éxito y, como era de esperarse, Disney ya estaría dejando la puerta abierta a una posible secuela. Además, parece ser que tenemos una pista muy clara: la mención del Experimento 627, uno de los personajes más peligrosos de la franquicia animada.

¿Se prepara una secuela del live-action de “Lilo & Stitch”? El Experimento 627 podría ser la clave

Probablemente, para muchos de los fans de la serie animada, el experimento 627 no es un completo desconocido. Este personaje fue presentado como un clon mejorado de Stitch: más fuerte, más rápido, con todas sus habilidades… pero sin una pizca de humanidad. Este personaje no tiene la capacidad emocional de Stitch, 627 representa todo lo que el pequeño experimento azul pudo haber sido de no haber conocido a Lilo.

En la película, Jumba, es a penas mencionado mientras se repasa la base de datos que existe de los experimentos. En este momento también de deja entre ver un diseño reconocible para los seguidores más atentos. Este guiño no parece accidental.

La referencia que se hace del experimento 627 sugiere que, de haber una segunda entrega, ya se cuenta con un posible antagonista. De ser así, la historia podría explorar un enfrentamiento más oscuro: Stitch defendiendo su nueva familia de una de sus versiones más destructivas.

Todo apunta a que esta secuela podría tener un tono más profundo, pues abordaría el conflicto entre lo que Stitch fue creado para ser… y lo que ha elegido ser gracias a su pequeña amiga Lilo.

¿Disney ya se encuentra trabajando en una secuela de “Lilo & Stitch”?

No hay confirmación oficial todavía por parte de Disney, sin embargo, como ya mencionamos, hay varias señales bastante claras. Una de ellas es el enorme éxito de la cinta, pues fue la número uno en taquilla durante el fin de semana del Memorial Day, superando incluso a “Top Gun: Maverick”.

Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, ya adelantó que de trabajarse en una secuela, el filme “funcionará muy bien” pues es “una propiedad ideal para expandir”. Esto último se refiere a todo el material que se puede explorar, como Gantu (ausente en esta adaptación) hasta otros experimentos como Leroy o 625.

¿Te gustaría ver una secuela con el Experimento 627 como villano? ¿Crees que Gantu debería regresar?

