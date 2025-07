Adiós a Ozzy Osbourne: Último concierto junto Black Sabbath llegará a cines de todo el mundo

Como bien sabemos, el legendario Ozzy Osbourne se ha despedido de los escenarios tras varias décadas de desenfreno con Black Sabbath y en su proyecto solista, dejando que los murciélagos anden en paz...

El pasado 5 de julio, Ozzy quien tiene ya 76 años, puso fin a una larga trayectoria, misma que lo posicionó como el príncipe de las tinieblas, dejando un gran legado dentro del rock y sobre todo de la cultura.

El fin de este gran legado se consumó con su presentación en el Villa Park Birmingham, casa de su amado equipo de futbol, el Aston Villa, donde se despidió definitivamente de los escenarios debido a su condición de salud.

En una fecha única, fue que Ozzy en compañía de algunos de sus antiguos compañeros de Black Sabbath y demás figuras del rock & roll, pisó por última vez los escenarios, show que lamentablemente millones de fanáticos no pudieron presenciar en vivo.

Aun cuando se dio la oportunidad de presenciar el concierto de manera online, millones de seguidores del “El Padrino del heavy metal” se han quedado con ganas de más, por lo que ante tal exigencia, dicho concierto se proyectará en cines.

¿Cómo y dónde ver este último concierto?

“Back to the Beginning”, como se le llamó a este concierto se podrá ver en cines de todo el mundo, así lo afirmó el mismo Ozzy a través de sus redes sociales.

De momento, solo compartió que el largometraje será “una celebración de él mismo y de Black Sabbath en un lugar tan emotivo como su ciudad natal, donde inició esta oscuro historia hace más de cinco décadas, aunque no hay como tal alguna sala de cines en especifico donde se podrá ver.

Esta película promete ser una gran despedida personal, donde el ícono del heavy metal cierra una de las carreras más destacadas de la escena musical.

Dentro del metraje se espera que aparezca material exclusivo del último día de Ozzy cantando en vivo, así como detrás de escenas, entrevistas y más sorpresas que este día histórico dejó.

¿Qué esperar de este último concierto en cines?

Con un show que fue producido musicalmente por Tom Morello, la expectativa sobre el corte pare cines es enorme, pues también se habla de uno de los íconos del rock.

Diversos fanáticos temen porque solo sea un metraje con cortes, aunque no se puede negar que la emoción por ver los últimos momentos de una banda como Black Sabbath y Ozzy Osbourne llena de emoción.

Con la compañía de bandas como Gun’s N’ Roses, Tool, KoRn, Slayer, Gojira, Alice In Chains, Panthera, Anthrax y Steven Tyler (vocalista de Aerosmith), este adiós es sin duda uno de los más épicos de la historia de la música, el cuál seguramente dejará con la piel de gallina a varias personas.

El largometraje “Back to the Beginning” llegará a las salas de cine a principios de 2026. Aunque aún no se ha confirmado una fecha específica, se anunció que el filme será una “celebración en pantalla grande” del legado de Ozzy Osbourne y Black Sabbath.