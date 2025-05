Revelan la trama oficial de la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”

El cine de Quentin Tarantino tiene un encanto que muy pocos han podido replicar. Uno de sus más grandes e importantes éxitos fue la cinta de “Once Upon a Time in Hollywood”, la cual reunió un elenco de primera, el cual es casi imposible de replicar, pues, estaba lleno de estrellas que hizo pensar al mundo entero que era imposible que esta hazaña se volviera a replicar en la industria. La verdad es que parecía que tenían razón hasta que de forma inesperada surgieron informes recientes sobre la secuela.

David Fincher y Brad Pitt se unen una vez más en un proyecto cinematográfico, el cual, en esta ocasión, estará a cargo del director de Se7en. Así es, él estará al mando de la secuela, la cual fue escrita originalmente por Quentin Tarantino. Esta es la primera vez en la historia, que Tarantino cede la dirección de uno de sus guiones, un hecho sin precedentes en su larga trayectoria.

¿Qué se sabe de la secuela de “Once Upon a Time in Hollywood”?

Si todo sale bien, en julio comenzará el rodaje de esta secuela en California, con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares. El guion proviene de The Movie Critic, el cual es el libreto en el que estaba trabajando Tarantino antes de decidir quién se haría cargo de la dirección. El director sorprendió a todos al mantener en secreto todos los movimientos relacionados con su secuela.

Hasta el momento solo se han revelado algunos nombres que estarán presentes como parte del elenco. Se sabe, por ejemplo, que la historia se centrará en Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt. Esto deja en duda que tengamos nuevamente a Leonardo DiCaprio como Rick Dalton. Por otro lado, Margot Robbie ya alzó la voz y se dijo que si le piden regresar, ella lo hará.

En cuanto al título, permanece en misterio, solo se sabe que la famosa plataforma de streaming que estará a cargo de la producción tuvo que pagar 20 millones de dólares por el guion. A partir de ahora solo queda estar pendientes de las nuevas noticias que puedan surgir.

