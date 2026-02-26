¡ADIÓS VAQUERO! Leyenda de Marvel le pone punto final a su carrera como actor ¿Avengers: Doomsday será su última película?

Una de las películas más esperadas del 2026 es sin duda Avengers: Doomsday la cual se estrenará el próximo 18 de diciembre del presente año. Durante los últimos del 2025 se dieron a conocer varios adelantos sobre los actores que aparecerían en esta entrega, personajes como: Thor, el regreso del Capitán América, los 4 fantásticos entre otros, se vio el retorno de los mutantes, y es aquí donde uno de los principales actores que dio vida a Magneto quien ha revelado ponerle punto final a su carrera en el séptimo arte, hablamos de Sir Ian Mckellen.

Sir Ian Mckellen se retira del cine a sus 86 años

Sir Ian Mckellen dio a conocer que pondrá punto final a su carrera como actor a sus 86 años y con 65 años de carrera. Este icono del cine nació el 25 de mayo de 1939 en el hospital de Burnley, Lancashire. Aunque hasta el momento se ha revelado cuáles son los proyectos en los que ha estado trabajando el hombre que le da vida a Magneto en Marvel, no se sabe a ciencia cierta si Avengers Doomsday será la última película en la que veremos trabajar a esta leyenda del séptimo arte.

¿Quién es la pareja de Sir Ian Mckellen?

Hasta el momento no se sabe si Sir Ian Mckellen tenía pareja, lo que sí es un hecho es que en el 2024 habría terminado con Oscar Conlon-Morrey, quien era 54 años menos que el actor que le dio vida a Gandalf. Al parecer, los actores se conocieron a finales del 2022 cuando participaron en “Mother Goose”, donde interpretaron los roles de madre e hijo, pero posteriormente se dio una conexión entre ambos.

La decisión de terminar su relación la cual duró 2 años se dio luego de que comenzaran los rumores de un posible matrimonio, puesto que, medios internacionales aseguraban que Morrey habría tenido planes de una boda, pero después todo cambió drásticamente y la pareja se separó en el 2024.

Películas de Sir Ian Mckellen

Sin duda alguna, otro de sus papeles más icónicos fue cuando interpretó a Gandalf en la saga del Señor de los Anillos: La Comunidad, las Dos Torres, el Retorno del Rey y el Hobbit. También es recordado por ser el mutante clasificado como uno de los más poderosos. De igual forma participó en Pesadilla en Elm Street: Desde dentro, La Gran Mentira, La Fortaleza, Ricardo III, La Sombra, The Wolverine: Path of a Ronin entre otras más.