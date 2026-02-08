¡ALUCINANTE! Este es el trailer de Supergirl 2026

Buenas noticias para los amantes de los Cómics, y es que este domingo 8 de febrero de 2026 se estrenó un nuevo trailer de la cinta Supergirl el cual es totalmente ¡alucinante! en este avance se ve un poco de cómo Krypto llega a la vida de Kara, de igual manera se ve cómo luce con el clásico traje rojo y azul similar al que ocupa el Hombre de Acero, pero también veremos una escena en donde el perrito blanco está tendido y la prima de Superman lo ve con cara de preocupación.

¿Cuál es la fecha de estreno de Supergirl?

La fecha de estreno de Supergirl será el 26 de junio de 2026; Kara es la prima de Superman, y su primera aparición se dio en la nueva cinta de James Gunn del Hombre de Acero. En este nuevo avance se ve cómo es que el joven pariente de Kal-El celebra su cumpleaños número 21 a través de todo el Universo, eso sí lo hará a lado de su perro Krypto; pero, en esta aventura se encontrará con varios problemas y uno de ellos será Lobo, el cual es interpretado por Jason Momoa.

Así se ve Jason Momoa como Lobo, el nuevo villano de DC Cómics

Jason Momoa fue el elegido por el director James Gunn para darle vida a uno de los villanos más poderosos a los que tanto Superman como Supergirl podrían enfrentarse, hablamos de Lobo. El primer vistazo de cómo se vería el samoano como este cazarrecompensas de la Galaxia se dio el 11 de diciembre de 2025 y fue en el adelanto de apenas 2 minutos.

De acuerdo con la historia de los Cómics de DC, Lobo es un extraterrestre que es el último en su especie; puesto que, al parecer, decidió terminar con los suyos; este villano nació en Czarnia, y su profesión es trabajar como un mercenario, sin embargo, el significado oficial de su nombre “Lobo”, pertenece a un antigüo dialecto de ciencia ficción llamado Khund, que quiere decir, “el que devora tus entrañas y lo disfruta al máximo”.

Los poderes de Lobo son los mismos a los que tiene Supergirl y el Hombre de Acero, de hecho, también tiene gran durabilidad, super velocidad, y el factor de curación; entonces este será un problema verdaderamente complicado para la prima de Superman ya que también cuenta con todo tipo de armas que incluye la tecnología alienígena y de igual manera cuenta con el conocimiento de cómo debilitar a los kryptinonianos.