Spider-Man 4: ¿Sarah Snook será la villana de esta entrega?

Los rumores en torno a la nueva película de Spider-Man 4, que tiene por título “Spide-Man 4: Un nuevo día” están a la orden del día. Y es que todos sabemos que el Hombre Araña es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de los superhéroes.

¿Qué se sabe sobre la nueva película “Spider-Man 4”?

Hasta el momento se han confirmado a cuenta gotas detalles del filme de manera oficial. Se sabe que Tom Holland estará de regreso como el carismático Peter Parker, mientras que Zendaya y Jacob Batalon regresarán a sus personajes de MJ y Ned.

Otros nombres que han sido confirmados para el elenco de la película son el de Sadie Sink, conocida por su papel en “Stranger Things”, y Liza Colón-Zayas. Lo que de momento se desconoce es para qué papeles fueron contratadas.

¿Quién le dará vida a los villanos de Spider-Man 4?

Los rumores respecto a los villanos de Spider-Man 4 sugieren que en este filme del amigable vecino podría tener como rivales a un personaje masculino y otro femenino.

Durante una entrevista con The Hot Mic, John Rocha habló de los rumores sobre Steven Yeun interpretando a Mr. Negative en la película del superhéroe. Recordemos que este personaje aparece en el cómic “Brand New Day” que es el mismo que el de la película. Rocha mencionó que originalmente Steven Yeun fue llamado para el papel de Sentry en los Thunderbolts. Sin embargo, durante la preproducción se tomaron otras decisiones y decidieron dejar a cargo del papel a Lewis Pullman. Sin embargo, afirmó que Steven Yeun está reservado para otro personaje del universo cinematográfico, lo que significa que existe la posibilidad de que aparezca en Spider-Man 4 could be it.

En los cómics, Mr Negative es un jefe del crimen con dos personalidades, capaz de manipular a las personas y corromperlas si es necesario.

Por otro lado, Sarah Nook, podría ser la actriz que dé vida al villano femenino. Hasta el momento, se desconoce qué personaje podría enfrentar, pero se filtró el llamado de casting al que asistió la actriz, donde se describe al personaje como “femenino de 30 a 50 años de cualquier etnia”. Se describe como un personaje “poderoso y que impone”.

¿Qué opinas? ¿Te gustaría verlos interpretar a los villanos Spider-Man?

