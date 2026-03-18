¡Tom Holland está de regreso como Spider-Man! Este verano llega a cines la nueva cinta del superhéroe arácnido de Marvel: “Brand New Day”. Para celebrarlo, Sony Pictures ha unido fuerzas con los fans de la franquicia, quienes se han encargado de filtrar clips exclusivos del tráiler oficial, antes de su lanzamiento completo.

“Hemos recibido muchísimo cariño y apoyo desde el primer día que empezamos a hacer estas películas, y sin esa increíble comunidad, no existiría Spider-Man”, señaló Holland a través de un video publicado en Instagram. “Para demostrarles nuestro agradecimiento, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Acompáñennos mientras comienza un nuevo día en todo el mundo y algunos de nuestros mayores fans nos ayudan a lanzar fragmentos de nuestro nuevo tráiler”.

Spider-Man: Brand New Day: todos los clips filtrados antes del tráiler oficial

El encargado de iniciar con la revelación fue Cliver Huaman Sánchez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales Pol Deportes. El joven fue el encargado de compartir el PRIMER vistazo oficial del superhéroe arácnido (Tom Holland), mismo que hace referencia a la portada de ‘Amazing Fantasy #15′; el primer cómic que presentó a Spider-Man en 1962.

Otros par de clips fueron publicados desde cuentas de fans en Columbus, Estados Unidos, y la Ciudad de México. El primero de ellos muestra al personaje de Holland al borde del desmayo, mientras que el segundo corresponde a una escena de acción.

Desde entonces, el internet no ha hecho más que volverse loco ante todas las filtraciones de clips, pues la mayoría no duran más de un segundo; por lo que aún es muy difícil descifrar de qué irá el tráiler completo. Estos son TODOS los clips que se han publicado, hasta el momento:

New teaser for Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/vfyxwEcgb7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/OufeqiKfCP — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

New teaser of an eye in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/1x7BDfFJfN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/V6eeyhHTtg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/SteOKMSlWJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

First teaser of a masked individual in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’. pic.twitter.com/0sn2TTXwV1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/MYJNpIeerN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

Si bien la mayoría de los clips muestran a Spider-Man en diversas escenas de acción, hay algunos que ofrecen primeros vistazos de otros personajes, como MJ (Zendaya), Ned Leeds (Jacob Batalon) y The Punisher (Jon Bernthal).

First look at Spider-Man and MJ ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’



In theaters July 31. pic.twitter.com/AeAKB3DaVx — Marvel Updates (@marvel_updat3s) March 17, 2026

New teaser of The Punisher running over Spider-Man in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’. pic.twitter.com/6HrW0biSrb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

First teaser for Ned Leeds in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.



In theaters on July 31. pic.twitter.com/ulyX5bWNtY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 18, 2026

New look at MJ and Ned Leeds in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’



In theaters July 31. pic.twitter.com/KDaKwrQLKM — Marvel Updates (@marvel_updat3s) March 18, 2026

¿Cuándo se estrena el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day?

El tráiler completo de Spider-Man: Brand New Day será publicado el miércoles, 18 de marzo, por lo que es probable que se sigan revelando más clips a lo largo de la noche.

¿De qué tratará Spider-Man: Brand New Day?

La nueva entrega de Spider-Man llega cuatro años después de No Way Home, cinta que termina con un Peter Parker completamente olvidado, a causa de un hechizo. Bajo este contexto, la nueva película mostrará las consecuencias personales de aquella decisión, mientras que el superhéroe combate a una nueva red de criminales. Aquí la sinopsis oficial:

“Han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro simpático héroe del barrio. Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera, manteniendo a salvo la ciudad de Nueva York. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo, hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca. Para afrontar lo que se avecina, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado”, se lee en el texto.

¿Cuándo sale Spider-Man: Brand New Day? Fecha de estreno en México

Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno en cines a nivel internacional el viernes, 31 de julio. No obstante, dado que las películas suelen estrenarse en México desde una noche antes, la cinta del director Destin Daniel Cretton estará disponible en diversos complejos cinematográficos a partir del jueves 30, por lo que te recomendamos estar atento a las preventas y ventas oficiales de tickets.