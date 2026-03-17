ÚLTIMA HORA: Primer vistazo oficial de “Spider-Man: Brand New Day”, con referencia a los cómics

La espera por fin se está acortando: ya salió la primera imagen oficial de "Spider-Man: Brand New Day". Además, el mismísimo Tom Holland anunció una dinámica única para que el mundo conozca el primer trailer de la película: durante el día se van a liberar clips desde cuentas de fans, y este miércoles 18 de marzo se mostrará el material completo.

La cuarta cinta del superhéroe hecha por Marvel Studios en colaboración con Sony tiene estreno programado para el 31 de julio de 2026. Han pasado más de 4 años desde que salió "Spider-Man: No Way Home".

|Crédito: Marvel/Sony

Sitios web especializados y cuentas dedicadas al mundo de los cómics han reportado en la última hora que la primera imagen oficial de "Spider-Man: Brand New Day" está inspirada directamente en la primera portada de un cómic que presentó al arácnido, en 1962; se trataría del número 15 de "Amazing Fantasy". Esta imagen corresponde al primer brevísimo clip que compartió un fan este 17 de marzo.

Mientras en la primera imagen se le muestra salvando a una persona mientras se balancea entre edificios neoyorquinos, otros de los clips dados a conocer muestran al superhéroe colapsando en el suelo y también en plena acción, enfrentándose probablemente con alguien que no vemos a cuadro.

Tom Holland collapses in new ‘Spider-Man: Brand New Day’ clip.



Trailer out tomorrow. pic.twitter.com/m37IIBqoLc — TopNews (@TopNewsPrime) March 17, 2026

En los clips dados a conocer de "Spider-Man: Brand New Day" desde cuentas de fanáticos del arácnido, se muestran acciones muy específicas y la duración es de apenas un par de segundos; todavía no es posible dar coherencia a lo que sería la trama de la película.

And another new clip for Spider-Man Brand New Day has been released pic.twitter.com/xGdNYXPxlo — TopNews (@TopNewsPrime) March 17, 2026

Esta es la primera película de "Spider-Man" dentro del Universo Cinematográfico Marvel que no contará con la dirección de Jon Watts, sino Destin Daniel Cretton, quien anteriormente estuvo al frente de "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos". Formarán parte del elenco Sadie Sink (cuyo personaje no ha sido revelado), Mark Ruffalo y Jon Bernthal, quien aparecería por primera vez en el MCU como "Punisher".