ÉPICO: Revelan tráiler oficial de “Dune 3"; mira el primer avance de la película

¡Al fin! Luego de que se dieran a conocer los posters oficiales de la tercera entrega de Dune, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, Warner Bros. Pictures ha revelado el tráiler oficial de la cinta, misma que dará cierre a la icónica trilogía. A continuación, te compartimos el PRIMER vistazo a Dune 3 (Duna: Parte Tres, en español).

Dune 3: mira el tráiler oficial

La revelación del tráiler se dio a través de un live en TikTok. Posteriormente, fue lanzado en diversas plataformas digitales. A continuación, el épico primer avance de la tan esperada cinta de Denis Villeneuve.

¿De qué tratará Dune 3?

Dune: Part Three se sitúa 17 años después de la segunda entrega. La cinta sigue la historia de Paul Astreides (Timothée Chalamet), el líder mesiánico que conquistó el imperio galáctico con ayuda de los Fremen, y sus consecuencias como Emperador. Ahora que se encuentra al mando, Paul se enfrenta a una conspiración que amenaza con derrocar su dinastía; mientras que su amada, Chani (Zendaya), está a la espera de su primer hijo. “Es una historia bastante intensa. Pero en el fondo, sigue siendo una historia de amor. El corazón de la película sigue siendo la relación entre Paul y Chani”, asegura el director del largometraje.

¿Cuándo se estrena Dune: Part Three en México?

El estreno de la tercera parte de Dune está programado a nivel internacional para el día viernes, 18 de diciembre. No obstante, dado que las cintas en México suelen estrenarse un día antes, la película estará disponible en diversas salas de cine a partir del jueves, 17. El cierre de la tan emblemática trilogía de Denis Villeneuve - y la increíble fotografía a cargo de Linus Sandgren (La La Land) - podrá apreciarse en IMAX.

Are you ready? #DuneMovie



Be the first to see the teaser, live on TikTok. Tomorrow at 9:00am PT / 12:00pm ET pic.twitter.com/wCSTjceX4s — DUNE (@dunemovie) March 16, 2026

¿Quiénes aparecen en la tercera película de Dune? Este es el elenco completo

Además de Chalamet y Zendaya; el elenco de la tercer entrega de Duna está conformado por estrellas de primer nivel. La lista del cast incluye a Jason Momoa (Hayt), Florence Pugh (Princess Irulan), Rebecca Ferguson (Lady Jessica) e Isaach De Bankole (Farok). La cinta también cuenta con las participaciones de Charlotte Rampling (Reverend Mother Gaius Helen Mohiam), Anya Taylor- Joy (Alia), Robert Pattinson (Scytale) y Javier Bardem (Stilgar).