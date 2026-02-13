Tenemos NUEVA IMAGEN de Super Mario Galaxy: La Película; cada adelanto es mejor que el anterior

Este viernes 13 de febrero Nintendo reveló un póster nuevo sobre uno de los personajes principales: La Princesa Peach. En esta nueva imagen se revelan pistas sobre lo que la cinta abordará.

¿Cómo es el nuevo póster de Peach que Nintendo lanzó?

En este nuevo póster vemos a la Princesa Peach a lado de más personajes, uno de ellos y de los más importantes: Toad, compañero leal de Peach así como amigo de Mario y Luigi. En la película podemos ver parte de naves espaciales como cohetes así como galaxias en un tono morado con azul. Sin duda la aparición visual de este personaje ha causado más emoción en todos los fans que son amantes del videojuego ya que esta nueva cinta tiene grandes expectativas; desde la animación hasta el desarrollo de los personajes, la trama y los escenarios que se presentarán en la historia.

Por otra parte, Nintendo también lanzó un póster de Rosalina, quién destacará por su gran bondad. Este personaje en la película será quien cuide el cosmos y será la madre adoptiva de los Lumas. Su aparición en la cinta ha causado gran emoción para todos aquellos que en alguna ocasión han adoptado su Skin para jugar el videojuego.

¿De qué tratará Super Mario Galaxy: La Película?

Super Mario Galaxy: La Película es la continuación de la primera entrega que salió en 2023; Super Mario Bros: La Película. Sin embargo, hay grandes diferencias en el tipo de escenario que la cinta desarrolla ya que en esta ocasión se incluyen viajes a través de galaxias y planetas. Habrá nuevos personajes como Yoshi, Rosalina y los Lumas. Hay elementos de la trama que se mantienen igual como Bowser, quién ha sido el villano principal desde la cinta anterior. Otro detalle que hay es que habrá nuevas habilidades desbloqueadas para Mario ya que hay posibilidad de que el personaje se convierta en abeja, fantasma o incluso roca.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy: La Película?

La cinta se estrenará el 1 de abril de 2026 en Estados Unidos y el 2 de abril en salas de cine mexicanas. Sin duda, su próximo estreno tiene emocionados a todos los fieles fans del videojuego y de la cinta anterior, misma que fue uno de los grandes éxitos del año 2023.