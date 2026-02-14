Sydney Sweeney podría unirse al universo de STAR WARS como una Jedi en un próximo proyecto; esto es lo que se sabe

De acuerdo con My Time To Shine Hello, el nombre de Sydney Sweeney se encuentra en medio de conversaciones para ser una Jedi en un próximo proyecto de Star Wars. Es por eso que aquí te contamos todos los detalles.

¿Sydney Sweeney será parte de un nuevo proyecto de Star Wars?

A pesar de los rumores que han salido a la luz aún no hay información confirmada. Sin embargo, una realidad es que la carrera de Sydney Sweeney ha ido en ascenso. Con cada nuevo proyecto del que es parte la actriz demuestra su gran versatilidad para interpretar personajes y con el tiempo darle una evolución impresionante como lo es el caso de su papel en Euphoria, serie que estrenará su tercera temporada en abril de 2026 dónde su personaje; Cassie Howard, tiene un cambio drástico, un nuevo carácter y forma de vida.

¿En qué proyecto de Star Wars Sydney Sweeney será una Jedi?

Hasta el momento se desconoce cuál es ese “nuevo proyecto” de Star Wars en el que posiblemente Sydney Sweeney participaría. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza" fue la primera cinta estrenada en 1977, dirigida por George Lucas, misma que marcaría un antes y un después no solo en la industria del cine, sino en el entretenimiento en general, ya que actualmente es históricamente reconocida a nivel mundial.

Por ahora algunos de los próximos proyectos de Star Wars son: The Mandalorian & Grogu (22 de mayo de 2026), Star Wars: Starfighter (28 mayo 2027) y la nueva Orden Jedi con Rey, sin embargo esta última aún no tiene fecha oficial de estreno.

¿En qué películas ha participado Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney ha sido parte de diversos proyectos televisivos y cinematográficos, algunos de ellos son:

La empleada (2025)

Christy (2025)

Echo Valley (2025)

Eden (2024)

Inmaculada (2024)

Con Todos Menos Contigo (2023)

Americana (2023)

The Voyeurs (2021)

Estas son solo algunas de las cintas en las que la reconocida actriz ha participado. Hoy en día también forma parte de diversas campañas publicitarias con marcas de moda lo que la ha consolidado dentro de otras industrias importantes.