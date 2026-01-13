¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner se casaron en secreto? Este detalle en los Globos de Oro sorprendió a todos

Los rumores no tardaron en encender las redes sociales luego de la última edición de los Globos de Oro. Un detalle inesperado en la aparición de Timothée Chalamet y Kylie Jenner bastó para que muchos se preguntaran si la pareja dio un paso más en su relación y ¿se casó en secreto?

El flamante ganador de la entrega de premios y la modelo y empresaria estadounidense fueron vistos disfrutando y sonrientes en la gala el pasado domingo, pero una señal encendió las alarmas de sus millones de seguidores a nivel mundial: la tarjeta de su mesa decía "Kylie Jenner Chalamet", el apellido del reconocido actor.

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner están casados?

Pese a que el rumor se viralizó rápidamente en plataformas con X, Instagram y TikTok, en realidad no están casados, sino que se trata de un gesto simbólico que tuvo la organización del evento, dado que llevan más de tres años juntos como pareja, de acuerdo a BuzzFeed.

La relación de Timothée y Kylie se afianza cada vez más

Los primeros rumores de romance entre Chalamet y Jenner surgieron en abril del 2023, cuando fuentes cercanas indicaron que estaban saliendo y pasando tiempo juntos. Sin embargo, durante mucho tiempo mantuvieron la relación en privado, sin publicar fotos oficiales ni hablar abiertamente sobre su noviazgo.

A pesar de ello, han sido vistos juntos en eventos y citas discretas, lo que alimentó el interés de fans y medios. En el 2024, ya comenzaron a compartir juntos diversas ceremonias y estrenos en alfombras rojas, consolidando su vínculo frente a los reflectores, según Harper's Bazaar.

Asimismo, en la última edición de los Critics Choice Awards, Timothée sorprendió al mencionar a Kylie en su discurso de agradecimiento con palabras afectuosas, lo que muchos interpretaron como una confirmación tangible de su relación. "Gracias a mi compañera durante tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti", declaró Chalamet frente a sus compañeros y miles de televidentes, que esperan con ansias el próximo paso hacia la boda.