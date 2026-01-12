Timothée Chalamet hace HISTORIA en los Golden Globes, Critics Choice Awards y los Actors Awards, este fue el récord que rompió

A lo largo de los años Timothée Chalamet ha demostrado querer dejar una huella muy clara en la industria del cine, y con el paso del tiempo él mismo ha dicho que quiere ser "uno de los grandes" actores de los últimos tiempos, algo que ha demostrado con la última película en la que participó: Marty Supreme, la cual parece ser una de las favoritas de la temporada de premios del 2026, película que le ha permitido hacer HISTORIA como el actor más joven en ganar en tres de los premios más importantes del cine.

¿Qué sucedió exactamente? Te explico: Este año Timothée Chalamet recibió el galardón como Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical en los Golden Globes , y en los Critics Choice Awards ganó como Mejor Actor. En ambos premios se convierte en el actor MÁS JOVEN en ganar en sus respectivas categorías, teniendo 30 años de edad.

Por otro lado, el originario de Nueva York en el 2025 ganó el SAG (ahora Actors Awards) como Mejor Actor por su papel en la película A Complete Unknown, a la edad de 29 años, superando el récord que le pertenecía a Nicolas Cage en la película Leaving Las Vegas, cuando tenía 32.

¿Timothée Chalamet podría ganar el Oscar del 2026?

Hasta el momento Timothée Chalamet no cuenta con ningún Oscar debajo de la manga, pero la tendencia de los premios que ha ganado hasta el momento nos asegura que sí o sí, al menos, estará nominado para los Oscars 2026, y si bien nada asegura que gane o pierda como Mejor Actor, la balanza claramente se inclina a su favor, convirtiéndolo en uno de los grandes contendientes junto a Leonardo DiCaprio (One Battle After Another).

Sin embargo si llegase a ganar este año no sería el actor más joven en tener el galardón del Oscar a Mejor Actor, pues este lo ostenta con orgullo el actor Adrien Brody, quien se llevó el premio cuando tenía 29 años, llevándoselo por su papel en El Pianista.