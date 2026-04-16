Revelan que Bonnie hará ‘doomscrolling’ en Toy Story 5: ¿Qué significa esto y cómo afectará la trama de lo nuevo de Pixar?

Estamos a escasos meses del estreno de Toy Story 5. Si bien el tráiler fue revelado hace algunos meses, este jueves 16 de abril, se dieron nuevos detalles sobre la cinta de Pixar a través del panel de la compañía en la CinemaCon de Las Vegas, Nevada. Según se reveló, Bonnie será adicta al “doomscrolling”; pero ¿qué significa esto y cómo afectará a la trama de la película? Aquí te explicamos.

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¿Qué es el “doomscrolling”?

Si no sueles pasar mucho tiempo en redes sociales o simplemente no estás familiarizado con este término, el “doomscrolling” hace referencia a ese hábito compulsivo por deslizar la pantalla en redes sociales, lo que lleva a un consumo ininterrumpido de contenido. Esta práctica es altamente adictiva y puede generar distintos niveles de ansiedad, estrés y fatiga mental.

Bonnie gets addicted to doomscrolling apps on her LilyPad in ‘TOY STORY 5’. pic.twitter.com/XtJ7HmOUEd — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 16, 2026

Toy Story 5: ¿Cómo afectará el “doomscrolling” de Bonnie a la trama?

El “doomscrolling” de Bonnie está directamente relacionado con un nuevo personaje: LilyPad, la nueva iPad de la pequeña que pretende desplazar a los juguetes. Y es que, al notar la adicción de Bonnie, Buzz y compañía deciden contactar a Woody para combatir los males de la tecnología y evitar que la querida protagonista se convierta en un iPad kid, o bien, uno de esos niños que pasan todo el día pegados a la tablet. A lo largo de esta misión, Woody, Buzz y el resto de la pandilla se darán cuenta de que no son los únicos juguetes que han sido reemplazados por estas nuevas tecnologías.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

La quinta entrega de Toy Story 5 tendrá su estreno a nivel internacional el viernes, 19 de junio. No obstante, dado que en México los lanzamientos se dan desde un día antes, es probable que la cinta esté disponible a partir del 18 de junio.

Reparto de Toy Story 5

Las voces oficiales para Toy Story 5 incluyen a:

