ÚLTIMA HORA: Revelan trailer OFICIAL de The Mandalorian and Grogu en la CinemaCon 2026

Los años pasan y el universo de Star Wars no deja de expandirse y dejarnos grandes historias y es que desde que conocimos la historia de The Mandalorian and Grogu esta se volvió una de las favoritas del público, pues aunque era una serie alejada de los sables de luz, nunca se alejó de la fuerza y de esa esencia de ese universo creado por George Lucas.

Aunque fue en el año 2019 que conocimos a este par bajo el formato de una serie, tras la tercera temporada y la huelga de actores, la continuidad de este proyecto pendió de un hilo, por lo que se tomó la decisión de cambiar la entrega a película, donde la historia se mantuvo y este jueves en la CinemaCon 2026 se ha revelado un nuevo tráiler que he despertado el hype a pocas semanas de su estreno y no podría ser sin el gran Jon Favreau, una de las mentes detrás de las entregas más queridas del universo de Star Wars.

Jon Favreau has made his way to #CinemaCon in celebration of The Mandalorian and Grogu, in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/dPd5LFBN7l — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

¿Qué se sabe de la película de The Mandalorian and Grogu?

En este nuevo adelanto nos llevamos grandes sorpresas de lo que será esta nueva historia donde Pedro Pascal vuelve a interpretar a "El Mandaloriano" en una misión que a decir verdad luce poco fácil, pues una vez más tendrá que cruzar la galaxia resguardando a Grogu, quien sigue siendo un niño pequeño.

Si hay un punto de esta nueva entrega que ha hablado bastante de esta entrega es que Grogu y Mando podrían tomar nuevos rumbos, pues al ser esta una de las premisas de la historia, el niño podría seguir con su entrenamiento hacia el uso de la fuerza que hemos visto desde el inicio de la serie.

The old protect the young, and then the young protect the old.



Tickets are on sale tomorrow for Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/TA60tUMLJO — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

A semanas de el que se espera que sea uno de los estrenos del año, muchos fans se han emocionado al poder seguir elementos de Star Wars como los son los AT-AT de la nueve de la trilogía original, ambientes de la segunda trilogía y personajes recientes como Zeb Orrelios de la serie animada de Rebels y el icónico clan Hutt.

Reparto de la película de The Mandalorian and Grogu 2026

Din Djarin (The Mandalorian) - Pedro Pascal

Ward - Sigourney Weaver

Rotta el Hutt - Jeremy Allen White

Señor de la Guerra Imperial - Jonny Coyne

¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu?

Esta nueva y emocionante entrega del universo de Star Wars llegará a cines de todo el mundo este próximo viernes 22 de mayo de 2026, en lo que se espera una película totalmente épica y que refresque la narrativa de esta historia, donde además de ser un antes y después en las entregas por parte de Disney, se espera que defina el futuro de esta historia que ha sido bastante aclamada por los fans.