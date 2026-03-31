Revelan nuevas imágenes del explosivo tráiler de Masters of the Universe: ¿Cuándo se estrena en cines de México?

La espera terminó para los fans de He-Man, pues este 30 de marzo de 2026 se liberaron las primeras imágenes del tráiler oficial de Masters of the Universe, la nueva adaptación live-action de esta icónica caricatura la cual llega con una versión completamente renovada. Previamente se había revelado material que mostraba memorables escenarios como la guarida de skeletor, la espada del poder y sobre todo a Batlee Cat, (Gato de batalla) el conjunto de estas imágenes reiteraron que el filme estará cargado de efectos visuales, combates intensos y escenarios espectaculares.

En el nuevo tráiler que dura más de 3 minutos se confirma que la gran carga de escenas están muy apegadas a la historia original ya que en este nuevo material se centra en el personaje principal del príncipe Adam como se encuentra como una persona normal y después va evolucionando a ser el hombre más poderoso del universo, también se destaca la aparición del temible Skeletor, quien amenaza con sumir a Eternia, sin duda el enfrentamiento entre estos dos personajes es de las escenas más comentadas. Ante este adelantó los seguidores de He-Man han levantado conversación en las redes debido a que la producción muestra ese lado oscuro y moderno sin perder la esencia de este fenómeno.

Asimismo, se deja ver que esta producción que mezcla fantasía, ciencia ficción y modernidad será uno de los estrenos más esperados ya que Masters of the Universe marcaría el inicio de una nueva era para esta legendaria saga.

¿Qué se sabe de Masters of the Universe?

La esperada adaptación live-action que está bajo la dirección de Travis Knight, quien es reconocido por tener un estilo visual en películas de acción y animación llegará a las pantallas del cine este 5 de junio de 2026.

Esta gran apuesta contará con un importante elenco encabezado por Nicholas Galitzine quien dará vida a He-Man, Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms. De igual modo, destaca que esta producción corre a cargo de Amazon MGM Studios, Mattel Films y Escape Artissts.