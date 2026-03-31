Nuevo tráiler de Supergirl revela más detalles de Lobo y la posible muerte de Krypto

Prepárate para lo que se viene, pues todo parece indicar que Supergirl llega con una película emocionante, llena de acción y lágrimas. El nuevo tráiler extendido de Supergirl: Woman of Tomorrow se reveló este martes y revela importantes detalles de la historia, incluyendo más detalles de la aparición de Lobo, un cameo de Superman y pistas que han desatado una teoría entre fans sobre la posible muerte de Krypto. Todo está listo para que la película, protagonizada por Milly Alcock, llegue a cines el 26 de junio de 2026.

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Mira aquí el tráiler extendido de Supergirl: Woman of Tomorrow

Un tráiler más oscuro de lo esperado para Kara Zor-El

El nuevo universo cinematográfico de DC deja claro que no traerán más las historias típicas de superhéroes. Ahora tendremos a Kara Zor-El, una superheroína que se encuentra en una etapa emocionalmente inestable, lidiando con la posibilidad de perder a su mejor amigo, Krypto, y una vida marcada por la sombra de Superman.

Lobo se luce en el tráiler sin robar foco a la protagonista

Uno de los momentos más comentados es la aparición de Lobo, interpretado por Jason Momoa. Por lo visto en el tráiler, el personaje promete mucho. Este llega con una esencia violenta, sarcástica y completamente impredecible. Su interacción con Supergirl promete ser explosiva, aportando humor oscuro y caos a la historia.

¿Krypto está en peligro? La vida del superperro está en peligro

Este tráiler encendió todas las alarmas de los fans, pues se deja en claro que la vida del perro que conquistó al mundo entero en la película de Superman está en peligro de muerte. Kara tiene tan solo tres días para conseguir el antídoto, pero será una tarea tan complicada que vemos a la superheroína sufrir la crisis de su mejor amigo. Por si fuera poco, si nos ponemos a pensar en el cómic original en el que se basa esta historia, sabemos que les esperan momentos realmente duros a ambos personajes.

¿Podría ser que la muerte de Krypto marque el crecimiento de Kara?