El niño de Mi Pobre Angelito dejó Hollywood desde hace muchos años y muy pocos lo sabían

Estar rodeado de fama y riqueza no es tan amigable como puede sonar, en especial cuando se trata de niños actores que no pudieron disfrutar del todo de su infancia por estar en foros de grabación . Es por esto que hay varios artistas que una vez que crecieron, decidieron abandonar este mundo y empezar de cero, justo como hizo Macaulay Culkin, una de las estrellas de los 90 más queridas en Hollywood.

Y es que a pesar de que con apenas con 10 años conquistó al mundo entero con su entrañable personaje de "Kevin McCallister" en "Mi pobre angelito", conforme pasó el tiempo se dio cuenta de que esta no era la vida que quería. Además, pasó por diversas experiencias desagradables que terminaron por convencerlo de que si quería mejorar como persona, tendría que cambiar de rumbo.

Macaulay Culkin alcanzó la fama gracias al éxito de “Mi pobre angelito”|Netflix

Excesos y drama: lo peor que le dejó Hollywood a Macaulay Culkin

Debido al exigente ritmo de vida que llevaba entre grabaciones y giras promocionales, Macaulay Culkin experimentó problemas de conducta que lo llevaron a desarrollar adicciones a temprana edad, tanto a las drogas como al alcohol. Esto rompió con la imagen de "niño bueno" por la que se hizo tan conocido y comenzó a recibir críticas hirientes.

También vivió en carne propia lo que era ser asediado por los paparazzis en todo momento y en varias ocasiones se difundieron fotografías que hacían alusión a su "imagen deteriorada". Además, solía estar envuelto en salidas conflictivas, la relación con su familia se rompió y hasta llegó a ser detenido por presunta posesión de sustancias ilícitas.

En la parte sentimental tampoco le fue muy bien, pues a los 17 años se casó con su novia de juventud, pero terminó separándose al poco tiempo. Después, Macaulay salió con Mila Kunis y duraron ocho años siendo novios, hasta que de la nada decidieron terminar y ella terminó enamorándose de Ashton Kutcher.

¿Qué fue de Macaulay Culkin? Así es la nueva vida del actor de Hollywood

Pese a todas estas adversidades, el actor de "Mi pobre angelito" pudo retomar el rumbo de su vida , empezando por admitir los problemas de consumo que tenía. Y aunque nunca estuvo en clínicas de rehabilitación como ha pasado con otras estrellas de Hollywood, sí pudo alejarse de las drogas. De la misma manera, retomó sus proyectos en el mundo del entretenimiento, con la diferencia de que ahora era él quien decidía cuáles le convenían más.

Encontró el amor gracias a su protagónico en a la película "Changeland", donde Macaulay Culkin conoció a Brenda Song, de la que se enamoró perdidamente. Según lo que ambos han compartido, si bien ya se conocían, realmente no convivían y cuando se reencontraron la química fue inmediata. Iniciaron un noviazgo en 2017 y poco después se fueron a vivir juntos, con la esperanza de empezar una familia.

Tras años problemáticos, Macaulay Culkin rehizo su vida y formó una hermosa familia con Brenda Song|Instagram. @brendasong

Actualmente, siguen juntos y llevan casi 8 años juntos, son padres de dos niños, a los que han tratado de mantener alejados de los reflectores. Ambos han sido el apoyo del otro y Brenda siempre acompaña a Macaulay en momentos especiales, como la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023, año en el que el actor fue reconocido por su trayectoria en la actuación.