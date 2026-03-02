CONFIRMADO: Fuente cercana a Tom Holland y Zendaya asegura que ya se casaron “Se lo perdieron”
Los rumores de que la boda de Tom Holland y Zendaya parecen haberse aclarado después de esta declaración que hizo el estilista Law Roach en los SAG Awards 2026.
¡Paren todo! Parece que los rumores dejaron de serlo y ahora son una realidad, el estilista Law Roach, quien ha vestido a Zendaya durante más de una década, dio una entrevista durante la alfombra roja previa a la ceremonia de premios de los SAG Awards, ahora conocidos como los Actor Awards, en donde confirmó que Tom Holland y Zendaya ya se casaron.
"La boda ya ha sucedido" declaró ante los micrófonos, agregando un "se lo perdieron" mientras reía. El entrevistador, igual de impactado que todos nosotros, le preguntó que si lo que estaba diciendo era totalmente cierto y el dijo que sí, que era totalmente cierto.
uhhhh???😭 pic.twitter.com/a3NBfu4iqd— the zendaya collective ✮⋆˙ (@dayacollective) March 2, 2026
Hasta el momento no contamos con ninguna confirmación ni de Zendaya ni de Tom Holland hablando respecto a su ahora confirmado matrimonio, mientras tanto se espera que en algún momento los protagonistas de esta noticia den algún update al respecto. Sabemos que es una de las parejas de Hollywood que más mantiene su privacidad.
Recordemos que los rumores de su boda comenzaron hace algunas semanas después de que Zendaya fuera vista con un anillo distinto al que presumía de compromiso. Este nuevo anillo era dorado, a diferencia del plateado que portaba con anterioridad, cambio que rápidamente disparó las alertas de los usuarios de redes sociales.
solo quiero estar vivo para ver la boda de zendaya y tom holland pic.twitter.com/sRslqxChgb— ؘjuandi (@poxelse) February 20, 2026
La revista People declaró que actualmente se encuentran en contacto con los agentes tanto de la actriz como del actor para poder obtener una declaración de su parte, ya se confirmando o desmintiendo las declaraciones de Law Roach.
¿Cuánto tiempo llevan juntos Tom Holland y Zendaya?
Tom Holland y Zendaya llevan juntos alrededor de 5 años, la relación se confirmó en el 2021, ambos se conocieron en el 2016 mientras trabajaban juntos filmando Spider-Man: Homecoming. Poco tiempo después, alrededor de 2025 se confirmó que los actores se habían comprometido, esto después de que Holland corrigiera amablemente a un periodista que preguntó por su "novia" y él dijo que era su "prometida".