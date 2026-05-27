“Un Poeta” dónde ver la película colombiana que se volvió VIRAL tras fuerte polémica

"Un Poeta" es una película originaria de Colombia, dirigida por Simón Mesa Soto, y aunque tuvo una distribución reducida en cines se convirtió en un referente del cine latinoamericano después de haber sido premiada en festivales como Cannes en su edición 2025, los Independent Spirit Awards o los Toronto International Film Festival.

Ahora la película está en boca de todos, entre ellos algunos creadores de contenido de películas quienes se han posicionado totalmente en contra de que Hollywood esté anunciando el remake estadounidense de la cinta, ahora llamada "A Poet", protagonizada por el reconocido Bill Murray.

¿Dónde ver "Un Poeta" en streaming?

"Un Poeta" está disponible, para fortuna de todos, en HBO Max, donde lleva apenas un mes de haberse agregado al catálogo. Tras el llamado de la comunidad que disfruta del cine a boicotear "A Poet", muchos se han unido también para que, quienes no hayan visto aún la película de Simón Mesa Soto, corran a verla para promocionarla de todas las formas posibles.

¿Cuál es la polémica del remake de "Un Poeta"?

De acuerdo a los comentarios que se han emitido en videos, post e imágenes en redes sociales, todo radica en que "Un Poeta" se habría estrenado hace apenas unos meses a nivel mundial, y que ahora se esté haciendo un remake hollywoodense hará que sucedan cosas que podrían ser graves para el reconocimiento del cine latino: que la película original caiga en el olvido y que únicamente recuerden "A Poet".

El mismo Javier Ibarreche lo expresó en una de sus publicaciones: "Esto es agarrar una película colombiana que le fue bien en Colombia y es un peliculón, pero sin esperar si quiera a que se deje de discutir y sin buscar que se distribuya en Estados Unidos, porque vale la pena, van a hacer su propia versión que no va a estar buena".

¿Qué otras películas hispanas han tenido un remake en Hollywood?

Bien lo explica Ibarreche en su video que ya supera los más de 100 mil likes en TikTok, varias han sido las películas hispanas que han "sufrido" los estragos de los remakes de Hollywood. Tal es el caso de "El Secreto de sus Ojos" película argentina estrenada en el 2009 y que tuvo un remake en 2015 con "Secret in Their Eyes", después pone el claro ejemplo de "Rec" la película española ya clásica de terror que salió en 2007 y en 2008 Hollywood sacó "Quarantine".

¿Valdrá realmente la pena que se hagan este tipo de remakes en lugar de impulsar que las películas latinas sean distribuidas en países que no sean hispanohablantes? ¿Y será rentable realmente el gasto de millones de dólares en cintas que definitivamente no tendrán la misma ganancia en taquilla?